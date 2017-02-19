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На первенстве ПФО по дзюдо сборная команда Пензенской области заняла второе место
Сегодня в Пензе
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Сборная команда Пензенской области по итогам второго дня соревнований заняла второе место в демонстрации 4 кю в ката-группе на первенстве Приволжского федерального округа, которое проходит на базе дворца единоборств «Воейков». Первое место завоевали дзюдоисты команды Самара-1 , а третье - спортсмены Самара – 2. Кроме того, в личном зачете лучшими в своих группах признаны воспитанники пензенской школы Денис Кулагин, Никита Горбатов и Нина Машин. Альфия Дашкина и Данила Козлов удостоены дипломов за второе место. Александр Белов показал третий результат на татами. Победители будут названы сегодня - 19 февраля по результатам командного зачета и подсчета суммы набранных очков. За медали турнира в восемнадцати весовых категориях борьбу ведут юноши и девушки 2003 – 2004 годов рождения. Соревнования в Пензе являются отборочным этапом перед Первенством России, которое пройдет во второй половине марта в Архангельске.
Сборная команда Пензенской области по итогам второго дня соревнований заняла второе место в демонстрации 4 кю в ката-группе на первенстве Приволжского федерального округа, которое проходит на базе дворца единоборств «Воейков».
Первое место завоевали дзюдоисты команды Самара-1 , а третье - спортсмены Самара – 2.
Кроме того, в личном зачете лучшими в своих группах признаны воспитанники пензенской школы Денис Кулагин, Никита Горбатов и Нина Машин. Альфия Дашкина и Данила Козлов удостоены дипломов за второе место. Александр Белов показал третий результат на татами.
Победители будут названы сегодня - 19 февраля по результатам командного зачета и подсчета суммы набранных очков. За медали турнира в восемнадцати весовых категориях борьбу ведут юноши и девушки 2003 – 2004 годов рождения.
Соревнования в Пензе являются отборочным этапом перед Первенством России, которое пройдет во второй половине марта в Архангельске.
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 19 февраля 2017
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