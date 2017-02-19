На первенстве ПФО по дзюдо сборная команда Пензенской области заняла второе место

Сборная команда Пензенской области по итогам второго дня соревнований заняла второе место в демонстрации 4 кю в ката-группе на первенстве Приволжского федерального округа, которое проходит на базе дворца единоборств «Воейков».

Первое место завоевали дзюдоисты команды Самара-1 , а третье - спортсмены Самара – 2.

Кроме того, в личном зачете лучшими в своих группах признаны воспитанники пензенской школы Денис Кулагин, Никита Горбатов и Нина Машин. Альфия Дашкина и Данила Козлов удостоены дипломов за второе место. Александр Белов показал третий результат на татами.

Победители будут названы сегодня - 19 февраля по результатам командного зачета и подсчета суммы набранных очков. За медали турнира в восемнадцати весовых категориях борьбу ведут юноши и девушки 2003 – 2004 годов рождения.

Соревнования в Пензе являются отборочным этапом перед Первенством России, которое пройдет во второй половине марта в Архангельске.