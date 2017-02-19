В залах Пензенской картинной галереи звучали произведения классической музыки. С большим успехом в Зеленом зале прошёл концерт музыкального отделения Пензенского колледжа искусств.

В нём принимали участие академический хор под руководством Ольги Лобеевой, вокальный ансамбль «Созвучие» - руководитель Людмила Шмонина, камерный оркестр – руководитель Владислав Казаков. Для всех собравшихся в этот субботний день звучала музыка И.С. Баха, А.Вивальди, П.И.Чайковского, С.Танеева, А.Архангельского, Д.Шостаковича и других известных композиторов.

Молодые влюблённые Евгений и Надежда, ценители классической музыки, поделились своими впечатлениями о концерте: «Концерт был великолепный, потрясающая музыка в хорошем исполнении. Сама атмосфера картинной галереи не просто дополнила, а усилила впечатление и восприятие».