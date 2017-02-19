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В залах Пензенской картинной галереи звучали произведения классической музыки
Сегодня в Пензе
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В залах Пензенской картинной галереи звучали произведения классической музыки. С большим успехом в Зеленом зале прошёл концерт музыкального отделения Пензенского колледжа искусств. В нём принимали участие академический хор под руководством Ольги Лобеевой, вокальный ансамбль «Созвучие» - руководитель Людмила Шмонина, камерный оркестр – руководитель Владислав Казаков. Для всех собравшихся в этот субботний день звучала музыка И.С. Баха, А.Вивальди, П.И.Чайковского, С.Танеева, А.Архангельского, Д.Шостаковича и других известных композиторов. Молодые влюблённые Евгений и Надежда, ценители классической музыки, поделились своими впечатлениями о концерте: «Концерт был великолепный, потрясающая музыка в хорошем исполнении. Сама атмосфера картинной галереи не просто дополнила, а усилила впечатление и восприятие».
В залах Пензенской картинной галереи звучали произведения классической музыки. С большим успехом в Зеленом зале прошёл концерт музыкального отделения Пензенского колледжа искусств.
В нём принимали участие академический хор под руководством Ольги Лобеевой, вокальный ансамбль «Созвучие» - руководитель Людмила Шмонина, камерный оркестр – руководитель Владислав Казаков. Для всех собравшихся в этот субботний день звучала музыка И.С. Баха, А.Вивальди, П.И.Чайковского, С.Танеева, А.Архангельского, Д.Шостаковича и других известных композиторов.
Молодые влюблённые Евгений и Надежда, ценители классической музыки, поделились своими впечатлениями о концерте: «Концерт был великолепный, потрясающая музыка в хорошем исполнении. Сама атмосфера картинной галереи не просто дополнила, а усилила впечатление и восприятие».
Новость: Пензенская картинная галерея им. Савицкого 19 февраля 2017
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