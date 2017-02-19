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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Воскресенье, 19 февраля 2017
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«Февральский кураж»
Сегодня в Пензе
 

Воскресный день порадовал солнечной погодой, тающим снегом и весёлым детским смехом. Блики солнца, как детские улыбки, собирал детей на развлекательную программу «Февральский кураж».

Танцы сменялись играми, разминка перешла в скачки на лошадях. Родители не отставали от детей. Куражиться помогал заводной ведущий, скучать было некогда. Особо весело прошли скачки на лошадках, гонки на санках, игра в хоккей, походы на ощупь, собирание детских пирамидок.

Все участники получили блокнотики с символикой парка. 

Новость: Парк культуры и отдыха им. В.Г.Белинского 19 февраля 2017
2017-02-19
«Февральский кураж»
 Развлекательную программа в парке культуры и отдыха им. В.Г.Белинского
 
2017-02-19
В залах Пензенской картинной галереи звучали произведения классической музыки
 С большим успехом в Зеленом зале прошёл концерт музыкального отделения Пензенского колледжа искусств
 
2017-02-19
На первенстве ПФО по дзюдо сборная команда Пензенской области заняла второе место
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2017-02-19
Традиционная лыжная эстафета, посвящённая памяти капитана юстиции Дмитрия Шорникова прошла на лыжном стадионе «Снежинка»
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2017-02-19
В Тамале контрафакту — бой!
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2017-02-19
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2017-02-19
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2017-02-19
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2017-02-19
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2017-02-19
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2017-02-19
В Шемышейке вручили жилищные сертификаты
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2017-02-19
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 Проведен анализ готовности подключения объектов розничной торговли алкогольной продукцией к системе ЕГАИС
 
2017-02-19
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 Поступили окончательные данные по количеству участников во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2017»
 
2017-02-19
В сентябре в Пензе пройдет IV Всероссийская спартакиада пенсионеров
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2017-02-19
В Пензе заработал региональный Паралимпийский комитет России
 Состоялось первое заседание регионального отделения Паралимпийского комитета России по Пензенской области
 

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