|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
«Февральский кураж»
Сегодня в Пензе
|
Воскресный день порадовал солнечной погодой, тающим снегом и весёлым детским смехом. Блики солнца, как детские улыбки, собирал детей на развлекательную программу «Февральский кураж». Танцы сменялись играми, разминка перешла в скачки на лошадях. Родители не отставали от детей. Куражиться помогал заводной ведущий, скучать было некогда. Особо весело прошли скачки на лошадках, гонки на санках, игра в хоккей, походы на ощупь, собирание детских пирамидок. Все участники получили блокнотики с символикой парка.
Воскресный день порадовал солнечной погодой, тающим снегом и весёлым детским смехом. Блики солнца, как детские улыбки, собирал детей на развлекательную программу «Февральский кураж».
Танцы сменялись играми, разминка перешла в скачки на лошадях. Родители не отставали от детей. Куражиться помогал заводной ведущий, скучать было некогда. Особо весело прошли скачки на лошадках, гонки на санках, игра в хоккей, походы на ощупь, собирание детских пирамидок.
Все участники получили блокнотики с символикой парка.
Новость: Парк культуры и отдыха им. В.Г.Белинского 19 февраля 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru