Воскресный день порадовал солнечной погодой, тающим снегом и весёлым детским смехом. Блики солнца, как детские улыбки, собирал детей на развлекательную программу «Февральский кураж». Танцы сменялись играми, разминка перешла в скачки на лошадях. Родители не отставали от детей. Куражиться помогал заводной ведущий, скучать было некогда. Особо весело прошли скачки на лошадках, гонки на санках, игра в хоккей, походы на ощупь, собирание детских пирамидок. Все участники получили блокнотики с символикой парка. Новость: Парк культуры и отдыха им. В.Г.Белинского 19 февраля 2017