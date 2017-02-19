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4 млн рублей выделено в 2017 году на ремонт улично-дорожной сети
Сегодня в Пензе
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В 2017 году 4 млн рублей выделено за счет ассигнований дорожного фонда Пензенской области бюджету муниципального образования рабочего поселка Тамала в процентном соотношении 95:5 на софинансирование ремонта улично-дорожной сети поселка. На выделенные средства в текущем году планируется выполнить: - ремонт асфальтобетонного покрытия по улице Советская (3538 м2); - ремонт щебеночного покрытия по улице Юбилейная (1776 м2).
В 2017 году 4 млн рублей выделено за счет ассигнований дорожного фонда Пензенской области бюджету муниципального образования рабочего поселка Тамала в процентном соотношении 95:5 на софинансирование ремонта улично-дорожной сети поселка.
На выделенные средства в текущем году планируется выполнить:
- ремонт асфальтобетонного покрытия по улице Советская (3538 м2);
- ремонт щебеночного покрытия по улице Юбилейная (1776 м2).
Новость: Администрация Тамалинского района 19 февраля 2017
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