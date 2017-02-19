Глава Администрации Спасского района провел рабочую встречу с главным инспектором инспекции УМВД России по Пензенской области

2017-02-19

Сертификаты получили пять семей из сел Неверкино, Илим-Гора, Алеево, Бигеево и Бикмурзино

2017-02-19

Перед жителями отчитались официальные лица

2017-02-19

Размер социальной выплаты по губернаторскому сертификату составляет 328000,00 рублей.

2017-02-19

В преддверие мужского праздника – Дня защитника Отечества они посетили ребят с разноплановой, познавательно-развлекательной программой

2017-02-19

В ходе рейда проведены встречи с 243 гражданами

2017-02-19

Глава администрации Нижнеломовского района Николай Уракчеев провел выездное мероприятие

2017-02-19

Представители Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области провели в Никольском районе методический день

2017-02-19

В ходе совещания были рассмотрены причины дорожно-транспортных происшествий, в результате которых увеличилось количество погибших в них людей

2017-02-19

В администрации Пачелмского района состоятся публичные слушания по обсуждению внесения изменений в Устав Пачелмского района

2017-02-19

В Комплексном центре социальной помощи семье и детям Пачелмского района работает пункт по сбору вещей, бывших в употреблении

2017-02-19

Крестьянское (фермерское) хозяйство находится в с. Шейно Пачелмского района

2017-02-19

В Университете третьего возраста состоялось очередное занятие

2017-02-19

Глава администрации Сердобского района вручил Губернаторские сертификаты

2017-02-19

Проводилась работа по отбору проб крови на лейкоз и брюцелез в ООО «Искра-Агро» и ООО «Рассвет».

2017-02-19