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Глава Администрации Спасского района провел рабочую встречу с главным инспектором инспекции УМВД России по Пензенской области
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Глава Администрации Спасского района Юрий Ахрамеев провел рабочую встречу с главным инспектором инспекции УМВД России по Пензенской области подполковником полиции внутренней службы Алексеем Зотовым и И.о. начальника ОМВД России по Спасскому району майором полиции Александром Уточкиным.
Глава Администрации Спасского района Юрий Ахрамеев провел рабочую встречу с главным инспектором инспекции УМВД России по Пензенской области подполковником полиции внутренней службы Алексеем Зотовым и И.о. начальника ОМВД России по Спасскому району майором полиции Александром Уточкиным.
Новость: Администрация Спасского района 19 февраля 2017
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