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Особое внимание нужно уделить расчистке от снега социальные и культурные объекты
Сегодня в Пензе
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Глава Администрации района провел встречу с Главой администрации Абашевского сельсовета Сергеем Балашовым, проинспектировал проводимую 14 и 16 февраля расчистку от снега внутрипоселковых дорог в селах Абашево и Свищево. Работы по расчистке от снега проводятся спецтехникой ООО «Дорсервис», согласно заключенного администрацией сельсовета договора. В ходе визита Юрий Борисович обратил внимание на благоустройство территорий объектов соцкультбыта, напомнив о необходимости своевременной очистки крыш зданий и торговых точек от снега и льда.
Глава Администрации района провел встречу с Главой администрации Абашевского сельсовета Сергеем Балашовым, проинспектировал проводимую 14 и 16 февраля расчистку от снега внутрипоселковых дорог в селах Абашево и Свищево. Работы по расчистке от снега проводятся спецтехникой ООО «Дорсервис», согласно заключенного администрацией сельсовета договора.
В ходе визита Юрий Борисович обратил внимание на благоустройство территорий объектов соцкультбыта, напомнив о необходимости своевременной очистки крыш зданий и торговых точек от снега и льда.
Новость: Администрация Спасского района 19 февраля 2017
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