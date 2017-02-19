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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Воскресенье, 19 февраля 2017
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Особое внимание нужно уделить расчистке от снега социальные и культурные объекты
Сегодня в Пензе
 

Глава Администрации района провел встречу с Главой администрации Абашевского сельсовета Сергеем Балашовым, проинспектировал проводимую 14  и 16 февраля расчистку от снега внутрипоселковых дорог в селах Абашево и Свищево. Работы по расчистке  от снега проводятся спецтехникой ООО «Дорсервис», согласно заключенного администрацией сельсовета договора.

В ходе визита Юрий Борисович обратил внимание на благоустройство территорий объектов соцкультбыта, напомнив о необходимости своевременной очистки крыш зданий и торговых точек от снега и льда.

Новость: Администрация Спасского района 19 февраля 2017
2017-02-19
Выдача сертификатов молодым семьям
 Сертификаты получили пять семей из сел Неверкино, Илим-Гора, Алеево, Бигеево и Бикмурзино
 
2017-02-19
В селе Бигеево Неверкинского района прошел сход граждан
 Перед жителями отчитались официальные лица
 
2017-02-19
Семьям с детьми – жилищные сертификаты!
 Размер социальной выплаты по губернаторскому сертификату составляет 328000,00 рублей.
 
2017-02-19
Работники Центра культуры и искусства города Нижний Ломов приехали в гости к Нижнеломовского детского дома-интерната для детей с физическими недостатками
 В преддверие мужского праздника – Дня защитника Отечества они посетили ребят с разноплановой, познавательно-развлекательной программой
 
2017-02-19
Рейды медико-социальной группы продолжаются
 В ходе рейда проведены встречи с 243 гражданами
 
2017-02-19
«День главы» В Верхнеломовском сельсовете Нижнеломовского района
 Глава администрации Нижнеломовского района Николай Уракчеев провел выездное мероприятие
 
2017-02-19
Какие выплаты положены на детей?
 Представители Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области провели в Никольском районе методический день
 
2017-02-19
Глава администрации Никольского района приняла участие в совещании вице-губернатора Пензенской области
 В ходе совещания были рассмотрены причины дорожно-транспортных происшествий, в результате которых увеличилось количество погибших в них людей
 
2017-02-19
Какие изменения внесут в Устав Пачелмского района?
 В администрации Пачелмского района состоятся публичные слушания по обсуждению внесения изменений в Устав Пачелмского района
 
2017-02-19
Не выкидывайте ненужные вещи!
 В Комплексном центре социальной помощи семье и детям Пачелмского района работает пункт по сбору вещей, бывших в употреблении
 
2017-02-19
Глава администрации Пачелмского района посетил крестьянское (фермерское) хозяйство Алексея Трошина
 Крестьянское (фермерское) хозяйство находится в с. Шейно Пачелмского района
 
2017-02-19
В Пензенской области работает Университет третьего возраста
 В Университете третьего возраста состоялось очередное занятие
 
2017-02-19
Молодые семьи Сердобского района улучшат жилищные условия
 Глава администрации Сердобского района вручил Губернаторские сертификаты
 
2017-02-19
Хозяйства проверили на предмет исследования на туберкулез и по профилактике и ликвидации лейкоза
 Проводилась работа по отбору проб крови на лейкоз и брюцелез в ООО «Искра-Агро» и ООО «Рассвет».
 
2017-02-19
Особое внимание нужно уделить расчистке от снега социальные и культурные объекты
 Глава Администрации Спасского района Юрий Ахрамеев посетил с рабочим визитом администрацию Абашевского сельсовета
 

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