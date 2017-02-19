Особое внимание нужно уделить расчистке от снега социальные и культурные объекты

Глава Администрации района провел встречу с Главой администрации Абашевского сельсовета Сергеем Балашовым, проинспектировал проводимую 14 и 16 февраля расчистку от снега внутрипоселковых дорог в селах Абашево и Свищево. Работы по расчистке от снега проводятся спецтехникой ООО «Дорсервис», согласно заключенного администрацией сельсовета договора.

В ходе визита Юрий Борисович обратил внимание на благоустройство территорий объектов соцкультбыта, напомнив о необходимости своевременной очистки крыш зданий и торговых точек от снега и льда.