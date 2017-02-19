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Хозяйства проверили на предмет исследования на туберкулез и по профилактике и ликвидации лейкоза
Сегодня в Пензе
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На этой неделе, рабочая группа в составе начальника ГБУ «Пензенской областной СББЖ» и главного ветврача ГБУ «Сосновоборская райСББЖ» Рината Низирова провели комиссионно обследования хозяйств на предмет исследования на туберкулез и выполнения комплексного плана по профилактике и ликвидации лейкоза крупного рогатого скота в Сосновоборском районе. Проводилась работа по отбору проб крови на лейкоз и брюцелез в ООО «Искра-Агро» и ООО «Рассвет». Рабочая группа отметила работу в этих двух хозяйств с положительной стороны. Поголовье крупного рогатого скота клинически здоровы, профилактика и оздоровление скота от лейкоза ведется, соблюдается рацион кормления и содержания .
На этой неделе, рабочая группа в составе начальника ГБУ «Пензенской областной СББЖ» и главного ветврача ГБУ «Сосновоборская райСББЖ» Рината Низирова провели комиссионно обследования хозяйств на предмет исследования на туберкулез и выполнения комплексного плана по профилактике и ликвидации лейкоза крупного рогатого скота в Сосновоборском районе.
Проводилась работа по отбору проб крови на лейкоз и брюцелез в ООО «Искра-Агро» и ООО «Рассвет».
Рабочая группа отметила работу в этих двух хозяйств с положительной стороны. Поголовье крупного рогатого скота клинически здоровы, профилактика и оздоровление скота от лейкоза ведется, соблюдается рацион кормления и содержания .
Новость: Администрация Сосновоборского района 19 февраля 2017
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