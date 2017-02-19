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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Воскресенье, 19 февраля 2017
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Молодые семьи Сердобского района улучшат жилищные условия
Сегодня в Пензе
 

Глава администрации Сердобского района А.В.Бедикин вручил жилищные сертификаты 6 семьям, имеющим право на государственную поддержку, направленную на  предоставление семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья при рождении первого ребенка, в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере» государственной программы Пензенской области «Социальная поддержка граждан в Пензенской области» на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 805-пПТ. Сумма социальной выплаты по Губернаторскому сертификату составляет 328 тыс. рублей. 

Полномочия по реализации мер государственной поддержки, направленных на предоставление семьям при рождении первого ребенка Губернаторского сертификата, исполняются УСЗН администрации Сердобского района Пензенской области с 2011 года. За это время 53 молодых семей воспользовались сертификатом и улучшили свои жилищные условия.

Губернаторские сертификаты предоставляются молодым семьям, состоящим в зарегистрированном браке, при рождении в данной семье ребенка в течение 12 месяцев после заключения брака.

Подробную информацию о мерах социальной поддержки на улучшение жилищных условий при рождении первого ребенка можно узнать у инспекторов Управления социальной защиты населения администрации Сердобского района по адресу:

г. Сердобск, ул. Ленина, д. 90, каб.414, тел. 2-12-71.

Новость: Администрация Сердобского района 19 февраля 2017
2017-02-19
Выдача сертификатов молодым семьям
 Сертификаты получили пять семей из сел Неверкино, Илим-Гора, Алеево, Бигеево и Бикмурзино
 
2017-02-19
В селе Бигеево Неверкинского района прошел сход граждан
 Перед жителями отчитались официальные лица
 
2017-02-19
Семьям с детьми – жилищные сертификаты!
 Размер социальной выплаты по губернаторскому сертификату составляет 328000,00 рублей.
 
2017-02-19
Работники Центра культуры и искусства города Нижний Ломов приехали в гости к Нижнеломовского детского дома-интерната для детей с физическими недостатками
 В преддверие мужского праздника – Дня защитника Отечества они посетили ребят с разноплановой, познавательно-развлекательной программой
 
2017-02-19
Рейды медико-социальной группы продолжаются
 В ходе рейда проведены встречи с 243 гражданами
 
2017-02-19
«День главы» В Верхнеломовском сельсовете Нижнеломовского района
 Глава администрации Нижнеломовского района Николай Уракчеев провел выездное мероприятие
 
2017-02-19
Какие выплаты положены на детей?
 Представители Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области провели в Никольском районе методический день
 
2017-02-19
Глава администрации Никольского района приняла участие в совещании вице-губернатора Пензенской области
 В ходе совещания были рассмотрены причины дорожно-транспортных происшествий, в результате которых увеличилось количество погибших в них людей
 
2017-02-19
Какие изменения внесут в Устав Пачелмского района?
 В администрации Пачелмского района состоятся публичные слушания по обсуждению внесения изменений в Устав Пачелмского района
 
2017-02-19
Не выкидывайте ненужные вещи!
 В Комплексном центре социальной помощи семье и детям Пачелмского района работает пункт по сбору вещей, бывших в употреблении
 
2017-02-19
Глава администрации Пачелмского района посетил крестьянское (фермерское) хозяйство Алексея Трошина
 Крестьянское (фермерское) хозяйство находится в с. Шейно Пачелмского района
 
2017-02-19
В Пензенской области работает Университет третьего возраста
 В Университете третьего возраста состоялось очередное занятие
 
2017-02-19
Молодые семьи Сердобского района улучшат жилищные условия
 Глава администрации Сердобского района вручил Губернаторские сертификаты
 
2017-02-19
Хозяйства проверили на предмет исследования на туберкулез и по профилактике и ликвидации лейкоза
 Проводилась работа по отбору проб крови на лейкоз и брюцелез в ООО «Искра-Агро» и ООО «Рассвет».
 
2017-02-19
Особое внимание нужно уделить расчистке от снега социальные и культурные объекты
 Глава Администрации Спасского района Юрий Ахрамеев посетил с рабочим визитом администрацию Абашевского сельсовета
 

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