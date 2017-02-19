Молодые семьи Сердобского района улучшат жилищные условия

Глава администрации Сердобского района А.В.Бедикин вручил жилищные сертификаты 6 семьям, имеющим право на государственную поддержку, направленную на предоставление семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья при рождении первого ребенка, в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере» государственной программы Пензенской области «Социальная поддержка граждан в Пензенской области» на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 805-пПТ. Сумма социальной выплаты по Губернаторскому сертификату составляет 328 тыс. рублей.

Полномочия по реализации мер государственной поддержки, направленных на предоставление семьям при рождении первого ребенка Губернаторского сертификата, исполняются УСЗН администрации Сердобского района Пензенской области с 2011 года. За это время 53 молодых семей воспользовались сертификатом и улучшили свои жилищные условия.

Губернаторские сертификаты предоставляются молодым семьям, состоящим в зарегистрированном браке, при рождении в данной семье ребенка в течение 12 месяцев после заключения брака.

Подробную информацию о мерах социальной поддержки на улучшение жилищных условий при рождении первого ребенка можно узнать у инспекторов Управления социальной защиты населения администрации Сердобского района по адресу:

г. Сердобск, ул. Ленина, д. 90, каб.414, тел. 2-12-71.