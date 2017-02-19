В Пензенской области работает Университет третьего возраста

В Университете третьего возраста, созданном при МУ «Сердобский районный комплексный центр социального обслуживания населения» состоялось очередное занятие. В этот раз оно было посвящено теме «Сад и огород» , так как многие из слушателей Университета имеют приусадебные участки и охотно занимаются садоводством и огородничеством. Пожилые люди поделились хитростями выращивания рассады, рассказали об используемых ими семенах для получения высокого урожая. Заведующая орг.-метод.отделением поделилась со слушателями подборкой материалов из газет и журналов по заданной теме. Наш Университет дает возможность пожилым людям и инвалидам получать определенный уровень знаний, обрести уверенность в своих силах и быстрее адаптироваться к меняющимся условиям жизни, жить здорово в соответствии с возрастными изменениями , ведь главная стратеги я работы – уход от пассивной потребительской позиции, формирование новой модели личностного поведения пожилых людей путем вовлечения их в активную общественную жизнь.

Новость: Администрация Сердобского района 19 февраля 2017