Глава администрации Пачелмского района посетил крестьянское (фермерское) хозяйство Алексея Трошина

Глава администрации Пачелмского района Валерий Еськин и начальник отдела по развитию сельского хозяйства и предпринимательства администрации Пачелмского района Александр Смолинский 15 февраля 2017 года посетили крестьянское (фермерское) хозяйство Алексея Трошина.

Крестьянское (фермерское) хозяйство находится в с. Шейно Пачелмского района и с 2009 года занимается разведением крупного рогатого скота молочного направления и овец. С 2015 года разводит скот мясной породы, для этих целей приобрел специализированный мясной скот породы герефорд.

Для создания прочной кормовой базы хозяйство стало заниматься растениеводством, выращиванием зерновых и технических культур.

В настоящее время в крестьянском (фермерском) хозяйстве содержатся крупного рогатого скота 80 голов, в том числе коров 35 голов, овец 200 голов. Имеет земли сельскохозяйственного назначения площадью 410 га. За 2016 год произведено молока - 115 тонн, мяса- 8 тонн.

В ходе посещения хозяйства глава администрации Валерий Еськин посмотрел условия содержание животных и обеспеченность кормовой базой. Также обсуждались вопросы по дальнейшему развитию хозяйства, а именно в планах Алексея Трошина увеличить дойное стадо, так как ведется работа по открытию собственного цеха по переработке молока. Помещение цеха уже отремонтировано, закупается оборудование.

По итогам встречи глава администрации Валерий Еськин дал поручение начальнику отдела по развитию сельского хозяйства и предпринимательства Александру Смолинскому и директору МУП «Агентство по поддержке малых форм хозяйствования Пачелмского района» Александру Карпухову проработать вопрос о предоставлении товарного кредита на приобретение оборудования.