|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Не выкидывайте ненужные вещи!
Сегодня в Пензе
|
В отделении срочной социальной помощи Комплексного центра социальной помощи семье и детям Пачелмского района работает пункт по сбору у населения вещей, обуви, бывших в употреблении для дальнейшей передачи нуждающимся гражданам, которые в силу различных причин оказались в трудной жизненной ситуации. Помощь вещами, бывшими в употреблении, предоставляется инвалидам, пенсионерам, малоимущим и многодетным семьям, малообеспеченным гражданам, лицам, освободившимся из мест лишения свободы, лицам, осужденным без изоляции от общества. Пункт приема и выдачи вещей, бывших в употребление, располагается в здании Комплексного центра социальной помощи семье и детям по адресу: р.п. Пачелма, ул. Железнодорожная, д. 31, телефон 2-10-96. Часы работы: с 8.00 до 17.00 обеденный перерыв: с 12.00 до 13.00.
В отделении срочной социальной помощи Комплексного центра социальной помощи семье и детям Пачелмского района работает пункт по сбору у населения вещей, обуви, бывших в употреблении для дальнейшей передачи нуждающимся гражданам, которые в силу различных причин оказались в трудной жизненной ситуации.
Помощь вещами, бывшими в употреблении, предоставляется инвалидам, пенсионерам, малоимущим и многодетным семьям, малообеспеченным гражданам, лицам, освободившимся из мест лишения свободы, лицам, осужденным без изоляции от общества.
Пункт приема и выдачи вещей, бывших в употребление, располагается в здании Комплексного центра социальной помощи семье и детям по адресу: р.п. Пачелма, ул. Железнодорожная, д. 31, телефон 2-10-96. Часы работы: с 8.00 до 17.00 обеденный перерыв: с 12.00 до 13.00.
Новость: Администрация Пачелмского района 19 февраля 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru