Не выкидывайте ненужные вещи!

В отделении срочной социальной помощи Комплексного центра социальной помощи семье и детям Пачелмского района работает пункт по сбору у населения вещей, обуви, бывших в употреблении для дальнейшей передачи нуждающимся гражданам, которые в силу различных причин оказались в трудной жизненной ситуации.

Помощь вещами, бывшими в употреблении, предоставляется инвалидам, пенсионерам, малоимущим и многодетным семьям, малообеспеченным гражданам, лицам, освободившимся из мест лишения свободы, лицам, осужденным без изоляции от общества.

Пункт приема и выдачи вещей, бывших в употребление, располагается в здании Комплексного центра социальной помощи семье и детям по адресу: р.п. Пачелма, ул. Железнодорожная, д. 31, телефон 2-10-96. Часы работы: с 8.00 до 17.00 обеденный перерыв: с 12.00 до 13.00.