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Какие изменения внесут в Устав Пачелмского района?
Сегодня в Пензе
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28 февраля 2017 года в 11.00 в здании Администрации Пачелмского района, расположенном по адресу: р.п. Пачелма, ул. Драгунова, 8 состоятся публичные слушания по обсуждению решения Собрания представителей Пачелмского района от 09.02.2017 года № 5-81/3 «О проекте решения Собрания представителей Пачелмского района «О внесении изменений в Устав Пачелмского района Пензенской области».
28 февраля 2017 года в 11.00 в здании Администрации Пачелмского района, расположенном по адресу: р.п. Пачелма, ул. Драгунова, 8 состоятся публичные слушания по обсуждению решения Собрания представителей Пачелмского района от 09.02.2017 года № 5-81/3 «О проекте решения Собрания представителей Пачелмского района «О внесении изменений в Устав Пачелмского района Пензенской области».
Новость: Администрация Пачелмского района 19 февраля 2017
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