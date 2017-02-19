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Глава администрации Никольского района приняла участие в совещании вице-губернатора Пензенской области
Сегодня в Пензе
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Глава администрации Никольского района Людмила Линина 17 февраля приняла участие в совещании вице-губернатора Пензенской области Валерия Савина в режиме видеоконференции. Также в мероприятии приняли участие первый заместитель главы администрации Никольского района Константин Тимофеев, помощник главы администрации Никольского района по вопросам безопасности, ГО и ЧС Геннадий Ефанов, помощник главы администрации Никольского района по профилактике правонарушений Наталья Шагарова, представители дорожных организаций Никольского района и отделения ГИБДД МО МВД России "Никольский". В ходе совещания были рассмотрены причины дорожно-транспортных происшествий, в результате которых увеличилось количество погибших в них людей, выработка мер, направленных на снижение смертности участников дорожного движения в текущем году.
Глава администрации Никольского района Людмила Линина 17 февраля приняла участие в совещании вице-губернатора Пензенской области Валерия Савина в режиме видеоконференции.
Также в мероприятии приняли участие первый заместитель главы администрации Никольского района Константин Тимофеев, помощник главы администрации Никольского района по вопросам безопасности, ГО и ЧС Геннадий Ефанов, помощник главы администрации Никольского района по профилактике правонарушений Наталья Шагарова, представители дорожных организаций Никольского района и отделения ГИБДД МО МВД России "Никольский".
В ходе совещания были рассмотрены причины дорожно-транспортных происшествий, в результате которых увеличилось количество погибших в них людей, выработка мер, направленных на снижение смертности участников дорожного движения в текущем году.
Новость: Администрация Никольского района 19 февраля 2017
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