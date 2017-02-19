Какие выплаты положены на детей?

В Управлении социальной защиты населения администрации Никольского района прошел методический день по вопросам назначения и выплаты пособий на детей, компенсаций с участием главных специалистов-экспертов Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

В ходе мероприятия были даны дополнительные разъяснения по региональному и федеральному законодательству.