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Какие выплаты положены на детей?
Сегодня в Пензе
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В Управлении социальной защиты населения администрации Никольского района прошел методический день по вопросам назначения и выплаты пособий на детей, компенсаций с участием главных специалистов-экспертов Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области. В ходе мероприятия были даны дополнительные разъяснения по региональному и федеральному законодательству.
В Управлении социальной защиты населения администрации Никольского района прошел методический день по вопросам назначения и выплаты пособий на детей, компенсаций с участием главных специалистов-экспертов Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.
В ходе мероприятия были даны дополнительные разъяснения по региональному и федеральному законодательству.
Новость: Администрация Никольского района 19 февраля 2017
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