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«День главы» В Верхнеломовском сельсовете Нижнеломовского района
Сегодня в Пензе
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Глава администрации Нижнеломовского района Николай Уракчеев провел выездное мероприятие «День главы» на территории Верхнеломовского сельсовета. В рамках данного мероприятия глава администрации района провел личный прием граждан в селах Новый Шуструй и Верхний Ломов. Встретился с жителями села Козляцкое. Жители села Козляцкое обратились с просьбой установки новой водоразборной колонки на центральной улице и поблагодарили главу администрации Нижнеломовского района Николая Уракчеева и главу администрации Верхнеломовского сельсовета Владимира Толстунова за своевременную очистку дорог от снега в их селе. В селе Новый Шуструй жителей волновал вопрос увеличения количества уличных светильников и установки перехода через плотину. Глава администрации Верхнеломовского сельсовета определил начало работ по данным вопросам в мае 2017 года. Посещение объектов в селе Верхний Ломов Николай Ахтямович начал с общеобразовательной школы. Он пообщался с юными хоккеистами школы, поблагодарил их за самоотверженность и любовь к спорту и пожелал новых спортивных побед. Также глава администрации побывал на школьном мероприятии «Прощание с азбукой», где поздравил ребят с новыми знаниями и выразил уверенность, что они прочитают много интересных и познавательных книг. На личном приеме граждан в селе Верхний Ломов Николай Ахтямович ответил на вопросы о сроках строительства новой школы, тротуара по ул. Московская, ремонта здания МУК Верхнеломовская БДЦ. В заключении мероприятия были подведены итоги деятельности администрации Верхнеломовского сельсовета, где с докладом выступили глава администрации Верхнеломовского сельсовета Владимир Толстунов, начальники отделов и управлений администрации Нижнеломовского района.
Глава администрации Нижнеломовского района Николай Уракчеев провел выездное мероприятие «День главы» на территории Верхнеломовского сельсовета.
В рамках данного мероприятия глава администрации района провел личный прием граждан в селах Новый Шуструй и Верхний Ломов. Встретился с жителями села Козляцкое.
Жители села Козляцкое обратились с просьбой установки новой водоразборной колонки на центральной улице и поблагодарили главу администрации Нижнеломовского района Николая Уракчеева и главу администрации Верхнеломовского сельсовета Владимира Толстунова за своевременную очистку дорог от снега в их селе.
В селе Новый Шуструй жителей волновал вопрос увеличения количества уличных светильников и установки перехода через плотину. Глава администрации Верхнеломовского сельсовета определил начало работ по данным вопросам в мае 2017 года.
Посещение объектов в селе Верхний Ломов Николай Ахтямович начал с общеобразовательной школы. Он пообщался с юными хоккеистами школы, поблагодарил их за самоотверженность и любовь к спорту и пожелал новых спортивных побед.
Также глава администрации побывал на школьном мероприятии «Прощание с азбукой», где поздравил ребят с новыми знаниями и выразил уверенность, что они прочитают много интересных и познавательных книг.
На личном приеме граждан в селе Верхний Ломов Николай Ахтямович ответил на вопросы о сроках строительства новой школы, тротуара по ул. Московская, ремонта здания МУК Верхнеломовская БДЦ.
В заключении мероприятия были подведены итоги деятельности администрации Верхнеломовского сельсовета, где с докладом выступили глава администрации Верхнеломовского сельсовета Владимир Толстунов, начальники отделов и управлений администрации Нижнеломовского района.
Новость: Администрация Нижнеломовского района 19 февраля 2017
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