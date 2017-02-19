«День главы» В Верхнеломовском сельсовете Нижнеломовского района

Глава администрации Нижнеломовского района Николай Уракчеев провел выездное мероприятие «День главы» на территории Верхнеломовского сельсовета.

В рамках данного мероприятия глава администрации района провел личный прием граждан в селах Новый Шуструй и Верхний Ломов. Встретился с жителями села Козляцкое.

Жители села Козляцкое обратились с просьбой установки новой водоразборной колонки на центральной улице и поблагодарили главу администрации Нижнеломовского района Николая Уракчеева и главу администрации Верхнеломовского сельсовета Владимира Толстунова за своевременную очистку дорог от снега в их селе.

В селе Новый Шуструй жителей волновал вопрос увеличения количества уличных светильников и установки перехода через плотину. Глава администрации Верхнеломовского сельсовета определил начало работ по данным вопросам в мае 2017 года.

Посещение объектов в селе Верхний Ломов Николай Ахтямович начал с общеобразовательной школы. Он пообщался с юными хоккеистами школы, поблагодарил их за самоотверженность и любовь к спорту и пожелал новых спортивных побед.

Также глава администрации побывал на школьном мероприятии «Прощание с азбукой», где поздравил ребят с новыми знаниями и выразил уверенность, что они прочитают много интересных и познавательных книг.

На личном приеме граждан в селе Верхний Ломов Николай Ахтямович ответил на вопросы о сроках строительства новой школы, тротуара по ул. Московская, ремонта здания МУК Верхнеломовская БДЦ.

В заключении мероприятия были подведены итоги деятельности администрации Верхнеломовского сельсовета, где с докладом выступили глава администрации Верхнеломовского сельсовета Владимир Толстунов, начальники отделов и управлений администрации Нижнеломовского района.