Рейды медико-социальной группы продолжаются

В соответствии с графиком работы медико-социальной группы проведен рейд в селе Вирга. Специалисты Управления социальной защиты населения, МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Нижнеломовского района», ответственный секретарь КДН и ЗП администрации Нижнеломовского района, специалист органа опеки и попечительства Нижнеломовского района провели 79 подворных обходов. В ходе рейда проведены встречи с 243 гражданами. Тринадцати гражданам, злоупотребляющим спиртными напитками, рекомендовано пройти курс лечения от алкогольной зависимости. Проверены условия проживания и воспитания несовершеннолетних в семьях «группы риска» (6 семей). Выданы буклеты с вакансиями, имеющимися в центре занятости населения Нижнеломовского района 9 гражданам, нуждающимся в трудоустройстве. Напомнили о необходимости прохождения флюорографии и диспансеризации в ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ» 13 гражданам. С каждой семьей проведена разъяснительная работа по вопросам соблюдения мер противопожарной безопасности, отравления населения нелегальной спиртосодержащей продукцией, розданы информационные листовки.

Новость: Администрация Нижнеломовского района 19 февраля 2017