Работники Центра культуры и искусства города Нижний Ломов приехали в гости к Нижнеломовского детского дома-интерната для детей с физическими недостатками

Работники Центра культуры и искусства города Нижний Ломов являются частыми гостями для воспитанников Нижнеломовского детского дома-интерната для детей с физическими недостатками.

В преддверие мужского праздника – Дня защитника Отечества они посетили ребят с разноплановой, познавательно-развлекательной программой. Руководитель народного музея народного творчества Елена Шевякова провела мастер-класс по бумагопластике, где ребята делали своими руками подарки на праздник своим друзьям, папам и дедушкам. Мальчишки и девчонки были очень увлечены и с удовольствием со всем справлялись.

После того, как они смастерили свои поделки, все дружно отправились в мир увлекательных игр и танцев. Руководитель хореографического ансамбля «Горлица» Светлана Семенова приготовила для детей веселый «Радужный танец» с яркими, разноцветными лентами. Ребята с задором и интересом повторяли все движения, которые им предложила хореограф.

Завершилась встреча театрализовано-игровой программой, которую подготовила культорганизатор Юлия Аббасова. Ребята вместе с веселым клоуном отправились в удивительную страну игр, забав и веселья.

Розовые щёчки и горящие глазки, веселое настроение и задорный смех детей -это главная выполненная задача для работников Центра культуры и искусств города Нижний Ломов.