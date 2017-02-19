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Работники Центра культуры и искусства города Нижний Ломов приехали в гости к Нижнеломовского детского дома-интерната для детей с физическими недостатками
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Работники Центра культуры и искусства города Нижний Ломов являются частыми гостями для воспитанников Нижнеломовского детского дома-интерната для детей с физическими недостатками. В преддверие мужского праздника – Дня защитника Отечества они посетили ребят с разноплановой, познавательно-развлекательной программой. Руководитель народного музея народного творчества Елена Шевякова провела мастер-класс по бумагопластике, где ребята делали своими руками подарки на праздник своим друзьям, папам и дедушкам. Мальчишки и девчонки были очень увлечены и с удовольствием со всем справлялись. После того, как они смастерили свои поделки, все дружно отправились в мир увлекательных игр и танцев. Руководитель хореографического ансамбля «Горлица» Светлана Семенова приготовила для детей веселый «Радужный танец» с яркими, разноцветными лентами. Ребята с задором и интересом повторяли все движения, которые им предложила хореограф. Завершилась встреча театрализовано-игровой программой, которую подготовила культорганизатор Юлия Аббасова. Ребята вместе с веселым клоуном отправились в удивительную страну игр, забав и веселья. Розовые щёчки и горящие глазки, веселое настроение и задорный смех детей -это главная выполненная задача для работников Центра культуры и искусств города Нижний Ломов.
Работники Центра культуры и искусства города Нижний Ломов являются частыми гостями для воспитанников Нижнеломовского детского дома-интерната для детей с физическими недостатками.
В преддверие мужского праздника – Дня защитника Отечества они посетили ребят с разноплановой, познавательно-развлекательной программой. Руководитель народного музея народного творчества Елена Шевякова провела мастер-класс по бумагопластике, где ребята делали своими руками подарки на праздник своим друзьям, папам и дедушкам. Мальчишки и девчонки были очень увлечены и с удовольствием со всем справлялись.
После того, как они смастерили свои поделки, все дружно отправились в мир увлекательных игр и танцев. Руководитель хореографического ансамбля «Горлица» Светлана Семенова приготовила для детей веселый «Радужный танец» с яркими, разноцветными лентами. Ребята с задором и интересом повторяли все движения, которые им предложила хореограф.
Завершилась встреча театрализовано-игровой программой, которую подготовила культорганизатор Юлия Аббасова. Ребята вместе с веселым клоуном отправились в удивительную страну игр, забав и веселья.
Розовые щёчки и горящие глазки, веселое настроение и задорный смех детей -это главная выполненная задача для работников Центра культуры и искусств города Нижний Ломов.
Новость: Администрация Нижнеломовского района 19 февраля 2017
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