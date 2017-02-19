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Семьям с детьми – жилищные сертификаты!
Сегодня в Пензе
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Управлением социальной защиты населения администрации Нижнеломовского района Пензенской области продолжается работа по предоставлению семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья при рождении первого ребенка в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере» государственной программы Пензенской области «Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014-2020 годы». 16.02.2017 года, начальником Управления социальной защиты населения администрации Нижнеломовского района Светланой Саканян вручены жилищные сертификаты о праве на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилья при рождении первого ребенка 8-ми семьям. Размер социальной выплаты по губернаторскому сертификату составляет 328000,00 рублей.
Управлением социальной защиты населения администрации Нижнеломовского района Пензенской области продолжается работа по предоставлению семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья при рождении первого ребенка в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере» государственной программы Пензенской области «Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014-2020 годы».
16.02.2017 года, начальником Управления социальной защиты населения администрации Нижнеломовского района Светланой Саканян вручены жилищные сертификаты о праве на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилья при рождении первого ребенка 8-ми семьям.
Размер социальной выплаты по губернаторскому сертификату составляет 328000,00 рублей.
Новость: Администрация Нижнеломовского района 19 февраля 2017
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