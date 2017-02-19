Управлением социальной защиты населения администрации Нижнеломовского района Пензенской области продолжается работа по предоставлению семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья при рождении первого ребенка в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере» государственной программы Пензенской области «Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014-2020 годы».

16.02.2017 года, начальником Управления социальной защиты населения администрации Нижнеломовского района Светланой Саканян вручены жилищные сертификаты о праве на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилья при рождении первого ребенка 8-ми семьям.

Размер социальной выплаты по губернаторскому сертификату составляет 328000,00 рублей.