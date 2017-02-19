В селе Бигеево Неверкинского района прошел сход граждан

В мероприятии приняли участие заместители главы администрации Неверкинского района, начальники отделов и руководители учреждений.

На повестке были рассмотрены следующие вопросы:

1. Отчет главы администрации Бигеевского сельсовета Акчуриной Нурии Энвяровны о проделанной работе за 2016 год и задачах на 2017 год.

2. Отчет участкового уполномоченного отделения полиции МВД России по Неверкинскому району Сайфуллина Рафаэля Ибрагимовича.

3. Информация начальника отдела архитектуры, строительства и муниципального хозяйства администрации Неверкинского района Курташева Вячеслава Николаевича по вопросам ЖКХ, строительстве жилья и состоянии дорог на территории Бигеевского сельсовета.

4. Информация заведующей Неверкинской участковой больницей им. Ф.Х. Магдеева» Акчуриной Венеры Вильдяновны о здравоохранении на территории Бигеевского сельсовета.

5. Информация начальника отдела образования Неверкинского района Тарасовой Ольги Александровны об образовании на территории Бигеевского сельсовета и перспективах на 2017 и последующие годы.

6. Информация начальника управления социальной защиты населения администрации Неверкинского района Ильичевой Светланы Викторовны по вопросам социальной защиты населения на территории Бигеевского сельсовета.

7. Информация начальника отдела пенсионного фонда по Неверкинскому району Арбузовой Ольги Павловны по вопросам пенсионного обеспечения.