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Выдача сертификатов молодым семьям
Сегодня в Пензе
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В целях повышения доступности жилья для семей и стимулирования спроса на первичном рынке жилья в рамках реализации подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере» государственной программы Пензенской области «Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014 - 2020 годы» семьям, у которых в течение 12 месяцев после заключения брака в семье рожден первый ребенок, предоставляется жилищный сертификат о праве на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилья при рождении первого ребенка. В администрации Неверкинского района состоялась очередная выдача жилищных сертификатов участникам подпрограммы. Их получили пять семей из сел Неверкино, Илим-Гора, Алеево, Бигеево и Бикмурзино. Сумма каждого сертификата составляет 328000 рублей. Согласно условиям подпрограммы, право на первоочередное получение жилищного сертификата имеет семья, в составе которой имеется лицо, являющееся инвалидом.
В целях повышения доступности жилья для семей и стимулирования спроса на первичном рынке жилья в рамках реализации подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере» государственной программы Пензенской области «Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014 - 2020 годы» семьям, у которых в течение 12 месяцев после заключения брака в семье рожден первый ребенок, предоставляется жилищный сертификат о праве на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилья при рождении первого ребенка.
В администрации Неверкинского района состоялась очередная выдача жилищных сертификатов участникам подпрограммы. Их получили пять семей из сел Неверкино, Илим-Гора, Алеево, Бигеево и Бикмурзино. Сумма каждого сертификата составляет 328000 рублей. Согласно условиям подпрограммы, право на первоочередное получение жилищного сертификата имеет семья, в составе которой имеется лицо, являющееся инвалидом.
Новость: Администрация Неверкинского района 19 февраля 2017
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