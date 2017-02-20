Глава администрации Лопатинского района Ришат Алтынбаев посетил крестьянское фермерское хозяйство Елены Журавлевой, базирующееся на территории Лопатинского сельсовета в селе Генеральщино.

Основной целью визита главы администрации стало выявление проблемных моментов хозяйствующего субъекта и оказание, в случае необходимости, поддержки при решении перспективных задач по созданию переработки выращиваемой продукции.

Хозяйственник занимается растениеводством. Глава администрации района посетил материально-техническую базу фермера, осмотрел имеющуюся технику и сельскохозяйственный инвентарь.

Ришат Алтынбаев провел рабочую встречу с главой и работниками К(Ф)Х, ознакомился с перспективными планами на текущий год, расспросил о заготовке горючего и семян.

В завершении встречи руководитель района порекомендовал фермеру рассмотреть возможности переработки своей продукции и пожелал высоких трудовых достижений и успехов в столь нелегком труде.