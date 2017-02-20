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Глава администрации Лопатинского района Ришат Алтынбаев посетил крестьянское фермерское хозяйство Елены Журавлевой
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Глава администрации Лопатинского района Ришат Алтынбаев посетил крестьянское фермерское хозяйство Елены Журавлевой, базирующееся на территории Лопатинского сельсовета в селе Генеральщино. Основной целью визита главы администрации стало выявление проблемных моментов хозяйствующего субъекта и оказание, в случае необходимости, поддержки при решении перспективных задач по созданию переработки выращиваемой продукции. Хозяйственник занимается растениеводством. Глава администрации района посетил материально-техническую базу фермера, осмотрел имеющуюся технику и сельскохозяйственный инвентарь. Ришат Алтынбаев провел рабочую встречу с главой и работниками К(Ф)Х, ознакомился с перспективными планами на текущий год, расспросил о заготовке горючего и семян. В завершении встречи руководитель района порекомендовал фермеру рассмотреть возможности переработки своей продукции и пожелал высоких трудовых достижений и успехов в столь нелегком труде.
Глава администрации Лопатинского района Ришат Алтынбаев посетил крестьянское фермерское хозяйство Елены Журавлевой, базирующееся на территории Лопатинского сельсовета в селе Генеральщино.
Основной целью визита главы администрации стало выявление проблемных моментов хозяйствующего субъекта и оказание, в случае необходимости, поддержки при решении перспективных задач по созданию переработки выращиваемой продукции.
Хозяйственник занимается растениеводством. Глава администрации района посетил материально-техническую базу фермера, осмотрел имеющуюся технику и сельскохозяйственный инвентарь.
Ришат Алтынбаев провел рабочую встречу с главой и работниками К(Ф)Х, ознакомился с перспективными планами на текущий год, расспросил о заготовке горючего и семян.
В завершении встречи руководитель района порекомендовал фермеру рассмотреть возможности переработки своей продукции и пожелал высоких трудовых достижений и успехов в столь нелегком труде.
Новость: Ирина Зазуля 20 февраля 2017
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