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В селе Генеральщино состоялась встреча главы администрации Лопатинского района с населением
Сегодня в Пензе
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В селе Генеральщино Лопатинского района состоялась встреча главы администрации района Ришата Алтынбаева с жителями поселения. Во встрече также участвовали: и.о. главного врача ГБУЗ «Лопатинская участковая больница» Елена Зайцева; заместитель начальника отделения МВД России по Лопатинскому району Алексей Усяев; заместитель начальника пожарной части Сергей Абубикеров; помощник главы администрации района по вопросам профилактики правонарушений Любовь Какулина; главный специалист отдела экономики, предпринимательства, имущественных и земельных отношений администрации района Ольга Курганова. В начале встречи глава администрации Лопатинского сельсовета Николай Сорокин выступил с докладом о социально-экономическом развитии поселения за 2016 и перспективах на 2017 г. В ходе общения с населением были затронуты актуальные вопросы социально-экономического характера. Представители власти и управлений района рассказали сельчанам об итогах экономического развития Лопатинского района, о создании новых рабочих мест, о качестве и доступности медицинской помощи в Лопатинском районе, о проводимой работе по улучшению демографической ситуации и снижению смертности. Проинформировали о проводимых мероприятиях по профилактике правонарушений - по незаконному обороту алкогольной продукции и по предупреждению рецидивной и пьяной преступности на территории Лопатинского района. Напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности жилых помещений. Отдельным пунктом об экономическом развитии Лопатинского района, об оказании государственной поддержки, работе с инвесторами и институтами развития Пензенской области проинформировала сельчан главный специалист отдела экономики администрации Лопатинского района Ольга Курганова. Итоги встречи были подведены главой администрации Лопатинского района Ришатом Алтынбаевым. По завершению встречи с населением работники культуры Лопатинского района выступили перед собравшимися сельчанами с благотворительным концертом.
В селе Генеральщино Лопатинского района состоялась встреча главы администрации района Ришата Алтынбаева с жителями поселения.
Во встрече также участвовали: и.о. главного врача ГБУЗ «Лопатинская участковая больница» Елена Зайцева; заместитель начальника отделения МВД России по Лопатинскому району Алексей Усяев; заместитель начальника пожарной части Сергей Абубикеров; помощник главы администрации района по вопросам профилактики правонарушений Любовь Какулина; главный специалист отдела экономики, предпринимательства, имущественных и земельных отношений администрации района Ольга Курганова.
В начале встречи глава администрации Лопатинского сельсовета Николай Сорокин выступил с докладом о социально-экономическом развитии поселения за 2016 и перспективах на 2017 г.
В ходе общения с населением были затронуты актуальные вопросы социально-экономического характера. Представители власти и управлений района рассказали сельчанам об итогах экономического развития Лопатинского района, о создании новых рабочих мест, о качестве и доступности медицинской помощи в Лопатинском районе, о проводимой работе по улучшению демографической ситуации и снижению смертности.
Проинформировали о проводимых мероприятиях по профилактике правонарушений - по незаконному обороту алкогольной продукции и по предупреждению рецидивной и пьяной преступности на территории Лопатинского района. Напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности жилых помещений.
Отдельным пунктом об экономическом развитии Лопатинского района, об оказании государственной поддержки, работе с инвесторами и институтами развития Пензенской области проинформировала сельчан главный специалист отдела экономики администрации Лопатинского района Ольга Курганова.
Итоги встречи были подведены главой администрации Лопатинского района Ришатом Алтынбаевым.
По завершению встречи с населением работники культуры Лопатинского района выступили перед собравшимися сельчанами с благотворительным концертом.
Новость: Ирина Зазуля 20 февраля 2017
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