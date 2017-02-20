В селе Генеральщино состоялась встреча главы администрации Лопатинского района с населением

В селе Генеральщино Лопатинского района состоялась встреча главы администрации района Ришата Алтынбаева с жителями поселения.

Во встрече также участвовали: и.о. главного врача ГБУЗ «Лопатинская участковая больница» Елена Зайцева; заместитель начальника отделения МВД России по Лопатинскому району Алексей Усяев; заместитель начальника пожарной части Сергей Абубикеров; помощник главы администрации района по вопросам профилактики правонарушений Любовь Какулина; главный специалист отдела экономики, предпринимательства, имущественных и земельных отношений администрации района Ольга Курганова.

В начале встречи глава администрации Лопатинского сельсовета Николай Сорокин выступил с докладом о социально-экономическом развитии поселения за 2016 и перспективах на 2017 г.

В ходе общения с населением были затронуты актуальные вопросы социально-экономического характера. Представители власти и управлений района рассказали сельчанам об итогах экономического развития Лопатинского района, о создании новых рабочих мест, о качестве и доступности медицинской помощи в Лопатинском районе, о проводимой работе по улучшению демографической ситуации и снижению смертности.

Проинформировали о проводимых мероприятиях по профилактике правонарушений - по незаконному обороту алкогольной продукции и по предупреждению рецидивной и пьяной преступности на территории Лопатинского района. Напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности жилых помещений.

Отдельным пунктом об экономическом развитии Лопатинского района, об оказании государственной поддержки, работе с инвесторами и институтами развития Пензенской области проинформировала сельчан главный специалист отдела экономики администрации Лопатинского района Ольга Курганова.

Итоги встречи были подведены главой администрации Лопатинского района Ришатом Алтынбаевым.

По завершению встречи с населением работники культуры Лопатинского района выступили перед собравшимися сельчанами с благотворительным концертом.