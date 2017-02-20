|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Февральская индексация касается всех видов страховых пенсий
Сегодня в Пензе
|
В Пенсионном фонде уточняют: февральская индексация касается всех видов страховых пенсий — по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, неработающим пенсионерам. Для работающих пенсионеров пенсия вырастет только на бумаге, а на руки они ее получат в увеличенном виде только после увольнения. А пока трудятся — она им будет приходить в том же объеме, что и до индексации. Индексация пенсий на 5,4 процента, которая прошла с 1 февраля 2017 года, в Лопатинском районе коснулась 3823 человека. Вторая индексация страховых пенсий будет произведена 1 апреля этого года (дополнительное увеличение страховых пенсий и фиксированных выплат на 0,38%, разницу между прогнозным уровнем инфляции и фактическим). В августе страховые пенсии традиционно пересчитают работающим пенсионерам. Одновременно с индексацией страховых пенсий с 1 февраля на 5,4 процента вырастет ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). В Лопатинском районе - 9841 получателей федеральных льготников, в том числе инвалиды, ветераны боевых действий, люди, подвергшиеся воздействию радиации и другие граждане. Также увеличивается пособие на погребение, который Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего неработающего пенсионера. С 1 февраля его размер составляет 5562,25 рубля. А вот размер материнского капитала останется прежним — 453,026 тыс. руб. Его не будут индексировать до 2020 года. Завершена единовременная выплата в размере 5 тысяч рублей всем пенсионерам. В то же время фонд отмечает, что, возможно, кто-то из пенсионеров эту выплату не получил из-за личных обстоятельств, например, человека не было дома, когда почтальон принес деньги. Такие пенсионеры непременно получат единовременную выплату в доставочный период февраля.
В Пенсионном фонде уточняют: февральская индексация касается всех видов страховых пенсий — по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, неработающим пенсионерам.
Для работающих пенсионеров пенсия вырастет только на бумаге, а на руки они ее получат в увеличенном виде только после увольнения. А пока трудятся — она им будет приходить в том же объеме, что и до индексации.
Индексация пенсий на 5,4 процента, которая прошла с 1 февраля 2017 года, в Лопатинском районе коснулась 3823 человека.
Вторая индексация страховых пенсий будет произведена 1 апреля этого года (дополнительное увеличение страховых пенсий и фиксированных выплат на 0,38%, разницу между прогнозным уровнем инфляции и фактическим).
В августе страховые пенсии традиционно пересчитают работающим пенсионерам.
Одновременно с индексацией страховых пенсий с 1 февраля на 5,4 процента вырастет ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). В Лопатинском районе - 9841 получателей федеральных льготников, в том числе инвалиды, ветераны боевых действий, люди, подвергшиеся воздействию радиации и другие граждане.
Также увеличивается пособие на погребение, который Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего неработающего пенсионера. С 1 февраля его размер составляет 5562,25 рубля.
А вот размер материнского капитала останется прежним — 453,026 тыс. руб. Его не будут индексировать до 2020 года.
Завершена единовременная выплата в размере 5 тысяч рублей всем пенсионерам.
В то же время фонд отмечает, что, возможно, кто-то из пенсионеров эту выплату не получил из-за личных обстоятельств, например, человека не было дома, когда почтальон принес деньги. Такие пенсионеры непременно получат единовременную выплату в доставочный период февраля.
Новость: Ирина Зазуля 20 февраля 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru