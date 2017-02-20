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Продолжается строительство торгового объекта вдоль трассы М-5 Урал
Сегодня в Пензе
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В с. Махалино, вдоль трассы М-5 Урал, продолжается строительство торгового объекта. В настоящее время построен каркас помещения, завершаются работы по благоустройству внешнего вида объекта. Предполагается, что в данном объекте будет размещена одна из торговых сетей федерального уровня.
В с. Махалино, вдоль трассы М-5 Урал, продолжается строительство торгового объекта.
В настоящее время построен каркас помещения, завершаются работы по благоустройству внешнего вида объекта.
Предполагается, что в данном объекте будет размещена одна из торговых сетей федерального уровня.
Новость: Ирина Зазуля 20 февраля 2017
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