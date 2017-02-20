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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Понедельник, 20 февраля 2017
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Разработаны планы противопаводковых мероприятий
Сегодня в Пензе
 

По информации МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Пензы», в целях качественной подготовки и проведения весеннего половодья 2017 года в подведомственных организациях, предприятиях и учреждениях разработаны планы противопаводковых мероприятий. 
В районах локальных подтоплений во время прохождения паводка будут организованы работы по отводу талых вод от жилых домов, спланирована откачка талых вод водооткачивающей техникой МУП по очистке города, МУП «Пензадормост», Управляющих компаний и ООО «Горводоканал».

Для проведения данных работ на предприятиях города планируется использовать водооткачивающую технику в количестве 53 единиц мотопомп и 25 единиц водооткачивающей техники. 

В соответствии с постановлением администрации города на предприятиях, организациях и учреждениях города заготавливается мешки с песком и трапы. 

Сотрудниками МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Пензы», начиная с 1 марта 2017 года приступают к круглосуточному наблюдению подъема воды на реке Сура и Пенза в зависимости от сброса воды с Сурского водохранилища в местах установки «реперных» меток. 
Для эвакуации населения из зон подтопления, разработан план эвакуации пострадавшего населения и определены места временного размещения эвакуированного и отселённого населения. 
Для оказания медицинской помощи пострадавшим и больным в зоне подтопления в постоянной готовности находятся бригады скорой медицинской помощи. 

По состоянию на 20 февраля 2017 года сотрудниками МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Пензы» проведены мониторинговые мероприятия по проверки готовности ГТС, расположенных на территории города, к прохождению весеннего половодья 2017 года. Все ГТС к прохождению паводка готовы. 

Новость: Администрация города Пензы 20 февраля 2017
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