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Разработаны планы противопаводковых мероприятий
Сегодня в Пензе
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По информации МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Пензы», в целях качественной подготовки и проведения весеннего половодья 2017 года в подведомственных организациях, предприятиях и учреждениях разработаны планы противопаводковых мероприятий. Для проведения данных работ на предприятиях города планируется использовать водооткачивающую технику в количестве 53 единиц мотопомп и 25 единиц водооткачивающей техники. В соответствии с постановлением администрации города на предприятиях, организациях и учреждениях города заготавливается мешки с песком и трапы. Сотрудниками МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Пензы», начиная с 1 марта 2017 года приступают к круглосуточному наблюдению подъема воды на реке Сура и Пенза в зависимости от сброса воды с Сурского водохранилища в местах установки «реперных» меток. По состоянию на 20 февраля 2017 года сотрудниками МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Пензы» проведены мониторинговые мероприятия по проверки готовности ГТС, расположенных на территории города, к прохождению весеннего половодья 2017 года. Все ГТС к прохождению паводка готовы.
По информации МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Пензы», в целях качественной подготовки и проведения весеннего половодья 2017 года в подведомственных организациях, предприятиях и учреждениях разработаны планы противопаводковых мероприятий.
Для проведения данных работ на предприятиях города планируется использовать водооткачивающую технику в количестве 53 единиц мотопомп и 25 единиц водооткачивающей техники.
В соответствии с постановлением администрации города на предприятиях, организациях и учреждениях города заготавливается мешки с песком и трапы.
Сотрудниками МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Пензы», начиная с 1 марта 2017 года приступают к круглосуточному наблюдению подъема воды на реке Сура и Пенза в зависимости от сброса воды с Сурского водохранилища в местах установки «реперных» меток.
По состоянию на 20 февраля 2017 года сотрудниками МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Пензы» проведены мониторинговые мероприятия по проверки готовности ГТС, расположенных на территории города, к прохождению весеннего половодья 2017 года. Все ГТС к прохождению паводка готовы.
Новость: Администрация города Пензы 20 февраля 2017
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