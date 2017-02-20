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В Кузнецком районе продолжается развитие сети придорожного сервиса
Сегодня в Пензе
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Недавно открывшийся объект придорожного сервиса – кафе «Махалино», расположенный вдоль трассы М-5 Урал, продолжает обустраивать территорию и расширять ассортимент предоставляемых услуг. Так, на прилегающей к кафе территории появились беседки, которые в летний сезон будут доступны для посетителей. Также на территории, рядом с кафе, для путников установлен киоск с продукцией ООО «Махалино», имеющего и поддерживающего на высоком уровне репутацию предприятия – производителя качественной, экологически чистой и натуральной продукции.
Недавно открывшийся объект придорожного сервиса – кафе «Махалино», расположенный вдоль трассы М-5 Урал, продолжает обустраивать территорию и расширять ассортимент предоставляемых услуг.
Так, на прилегающей к кафе территории появились беседки, которые в летний сезон будут доступны для посетителей. Также на территории, рядом с кафе, для путников установлен киоск с продукцией ООО «Махалино», имеющего и поддерживающего на высоком уровне репутацию предприятия – производителя качественной, экологически чистой и натуральной продукции.
Новость: Ирина Зазуля 20 февраля 2017
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