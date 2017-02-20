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 Понедельник, 20 февраля 2017
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Артроскопические пластические операции на коленном и плечевом суставах
Сегодня в Пензе
 

Наращивание объемов высокотехнологичной медицинской помощи, особенно на базе региональных медицинских организаций, относится к одним из приоритетных направлений развития системы здравоохранения. На эти цели в бюджете Пензенской области уже предусмотрены финансовые средства, на 60 млн больше, чем в 2016 году.

Совершенствуя данное направление, пензенские травматологи Клинической больницы №6 им. Г. А. Захарьина освоили новый метод оказания высокотехнологичной медицинской помощи - артроскопические пластические операции на коленном и плечевом суставах. В 2017 году планируется выполнить порядка 70 подобных вмешательств.
 
«Артроскопические операции относятся к методам малоинвазивной хирургии, то есть операций без разрезов, - поясняет заведующий травматологическим отделением №1 клинической больницы №6 им. Г. А. Захарьина Владимир Миронов. - Риски для пациента при таком вмешательстве минимальны, а реабилитация занимает намного меньше времени в сравнении с обычными классическими открытыми методами операций». 

Технология применяется для восстановления суставов с повреждениями внутрисуставных связок, внутрисуставного хряща и некоторых пороках развития сустава. Причем для некоторых видов пластик, особенно относящихся к плечевому суставу, данное оперативное вмешательство является единственным возможным способом вернуть пациента к нормальной жизни.  

Подобные патологии, чаще встречаются у спортсменов, а также у людей трудоспособного возраста, ведущих активный образ жизни. Бытовые повреждения, дорожно-транспортные происшествия и врожденные нарушения анатомического строения также побуждают обратиться к специалистам-травматологам для решения имеющейся проблемы. 

Необходимо отметить, что ранее, большинство подобных патологических изменений  суставов в нашем регионе были не операбельны. Жители Пензенской области вынуждены были обращаться в клиники Москвы, Санкт-Петербурга и Чебоксар. Теперь, благодаря пензенским специалистам, артроскопические пластические операции стали проводится и в Пензе. 

По словам Владимира Миронова, во время такой операции над суставом выполняется не один большой разрез, как при обычной хирургии, а делают два или три прокола.  Через них в полость сустава вставляется специальное устройство: артроскоп — тонкий оптический прибор, который позволяет рассмотреть сустав изнутри, вывести изображение на монитор и просвети необходимое оперативное вмешательство. 

Хирург смотрит на монитор, на котором изображение увеличивается в десятки раз по сравнению с реальными размерами, и проводит медицинскую манипуляцию по восстановлению поврежденных внутрисуставных структур. Преимущества данных оперативных вмешательств очевидны, тем более, что теперь они стали доступны для пензенских пациентов в условиях пензенской больницы. 

Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области 20 февраля 2017
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