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Артроскопические пластические операции на коленном и плечевом суставах
Сегодня в Пензе
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Наращивание объемов высокотехнологичной медицинской помощи, особенно на базе региональных медицинских организаций, относится к одним из приоритетных направлений развития системы здравоохранения. На эти цели в бюджете Пензенской области уже предусмотрены финансовые средства, на 60 млн больше, чем в 2016 году. Необходимо отметить, что ранее, большинство подобных патологических изменений суставов в нашем регионе были не операбельны. Жители Пензенской области вынуждены были обращаться в клиники Москвы, Санкт-Петербурга и Чебоксар. Теперь, благодаря пензенским специалистам, артроскопические пластические операции стали проводится и в Пензе.
Наращивание объемов высокотехнологичной медицинской помощи, особенно на базе региональных медицинских организаций, относится к одним из приоритетных направлений развития системы здравоохранения. На эти цели в бюджете Пензенской области уже предусмотрены финансовые средства, на 60 млн больше, чем в 2016 году.
Необходимо отметить, что ранее, большинство подобных патологических изменений суставов в нашем регионе были не операбельны. Жители Пензенской области вынуждены были обращаться в клиники Москвы, Санкт-Петербурга и Чебоксар. Теперь, благодаря пензенским специалистам, артроскопические пластические операции стали проводится и в Пензе.
Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области 20 февраля 2017
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