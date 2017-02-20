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Специалисты Управления Россельхознадзора «болеют душой» о том, как накормить детей доброкачественной и полезной едой
Сегодня в Пензе
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В Управлении образования города Пензы состоялось совещание на тему: «Предоставление и оформление в соответствии с действующим законодательством документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов питания, поставляемых в образовательные учреждения города Пензы». В совещании приняли участие специалисты ветеринарной службы субъекта, территориального управления Россельхознадзора, представители объектов, осуществляющих питание в образовательных учреждениях и поставку животноводческой продукции. В ходе совещания был рассмотрен ряд вопросов, в том числе о вступивших недавно в силу правилах по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, предусматривающих переход с бумажных носителей на электронную форму в течение 2017 года, и внесение поднадзорных объектов в автоматизированной системе «Цербер». Такие совместные совещания Управлением образования организовывались неоднократно. Это говорит о том, что специалисты Управления «болеют душой» о том, как накормить детей доброкачественной и полезной едой.
В Управлении образования города Пензы состоялось совещание на тему: «Предоставление и оформление в соответствии с действующим законодательством документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов питания, поставляемых в образовательные учреждения города Пензы». В совещании приняли участие специалисты ветеринарной службы субъекта, территориального управления Россельхознадзора, представители объектов, осуществляющих питание в образовательных учреждениях и поставку животноводческой продукции.
В ходе совещания был рассмотрен ряд вопросов, в том числе о вступивших недавно в силу правилах по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, предусматривающих переход с бумажных носителей на электронную форму в течение 2017 года, и внесение поднадзорных объектов в автоматизированной системе «Цербер».
Такие совместные совещания Управлением образования организовывались неоднократно. Это говорит о том, что специалисты Управления «болеют душой» о том, как накормить детей доброкачественной и полезной едой.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 20 февраля 2017
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