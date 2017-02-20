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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Понедельник, 20 февраля 2017
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Специалисты Управления Россельхознадзора «болеют душой» о том, как накормить детей доброкачественной и полезной едой
Сегодня в Пензе
 

В Управлении образования города Пензы состоялось совещание на тему: «Предоставление и оформление в соответствии с действующим законодательством документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов питания, поставляемых в образовательные учреждения города Пензы». В совещании приняли участие специалисты ветеринарной службы субъекта, территориального управления Россельхознадзора, представители объектов, осуществляющих питание в образовательных учреждениях и поставку животноводческой продукции.

В ходе совещания был рассмотрен ряд вопросов, в том числе о вступивших недавно в силу правилах по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, предусматривающих переход с бумажных носителей на электронную форму в течение 2017 года, и внесение поднадзорных объектов в автоматизированной системе «Цербер».

Такие совместные совещания Управлением образования организовывались неоднократно. Это говорит о том, что специалисты Управления «болеют душой» о том, как накормить детей доброкачественной и полезной едой.

Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 20 февраля 2017
2017-02-20
Незаконная добыча двух лосей выявлена в Каменском районе
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2017-02-20
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2017-02-20
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2017-02-20
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2017-02-20
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2017-02-20
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2017-02-20
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2017-02-20
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2017-02-20
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2017-02-20
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2017-02-20
Специалисты Управления Россельхознадзора «болеют душой» о том, как накормить детей доброкачественной и полезной едой
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2017-02-20
Артроскопические пластические операции на коленном и плечевом суставах
 На эти цели в бюджете Пензенской области уже предусмотрены финансовые средства, на 60 млн больше, чем в 2016 году
 
2017-02-20
В Кузнецком районе продолжается развитие сети придорожного сервиса
 Обустройство прилегающих территорий
 

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