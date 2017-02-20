Пензенские спорстмены завоевали бронзу на соревнованиях по велоспорту ВМХ

17-18 февраля в Саранске прошли всероссийские соревнования по велоспорту ВМХ.

В этих состязаниях принимали участии молодые спортсмены велоклуба "Локомотив-Пенза". В категории юниоры – Алексей Фефилов по сумме двух дней занял 3-место, в категории старшие юноши – Даниил Тельнов также завоевал бронзу.

Лидеры команды – сестры Афремовы и Максим Чернышов пропустили эти соревнования, так как в настоящее время они готовятся к тренировочному мероприятию в составе сборной команды России, которое пройдет на велотреке в г. Омске с 21 февраля по 6 марта.