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Пензенские спорстмены завоевали бронзу на соревнованиях по велоспорту ВМХ
Сегодня в Пензе
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17-18 февраля в Саранске прошли всероссийские соревнования по велоспорту ВМХ. В этих состязаниях принимали участии молодые спортсмены велоклуба "Локомотив-Пенза". В категории юниоры – Алексей Фефилов по сумме двух дней занял 3-место, в категории старшие юноши – Даниил Тельнов также завоевал бронзу. Лидеры команды – сестры Афремовы и Максим Чернышов пропустили эти соревнования, так как в настоящее время они готовятся к тренировочному мероприятию в составе сборной команды России, которое пройдет на велотреке в г. Омске с 21 февраля по 6 марта.
17-18 февраля в Саранске прошли всероссийские соревнования по велоспорту ВМХ.
В этих состязаниях принимали участии молодые спортсмены велоклуба "Локомотив-Пенза". В категории юниоры – Алексей Фефилов по сумме двух дней занял 3-место, в категории старшие юноши – Даниил Тельнов также завоевал бронзу.
Лидеры команды – сестры Афремовы и Максим Чернышов пропустили эти соревнования, так как в настоящее время они готовятся к тренировочному мероприятию в составе сборной команды России, которое пройдет на велотреке в г. Омске с 21 февраля по 6 марта.
Новость: Администрация города Пензы 20 февраля 2017
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