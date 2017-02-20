Губернатор распорядился подготовить планы ремонта городских объектов на территориях муниципальных образований, в ходе оперативного совещания в понедельник.



Открывая совещание в правительстве области, глава региона поставил задачу активизировать, используя период оттепели, работу по уборке городских территорий. Особое внимание обратил на необходимость тщательной очистки тротуаров.



«Плюсовая температура стала причиной гололёда, это создаёт опасность травмирования пешеходов. Усилия дорожных служб должны быть направлены на исключение указанных ситуаций. Надо использовать не просто песчано-соляную смесь, а более современные реагенты - тротуары обрабатывать так, чтобы избежать несчастных случаев», - подчеркнул руководитель субъекта федерации.



«Работа по благоустройству должна быть постоянной и системной» - добавил он.



Зампреду областного правительства, курирующему региональную систему ЖКХ, профильным ведомствам, главам муниципальных образований и городских округов Иван Белозерцев поручил подготовить подробные планы ремонта городских объектов на территориях районов. Копии этих документов надлежит представить в правительство региона.



«Надо, чтобы уже сейчас, не дожидаясь наступления весны, мы имели чёткое представление о том, какие конкретные здания, транспортные объекты будем ремонтировать. Планы должны быть подготовлены в срок до 15 марта текущего года», - уточнил губернатор.



Особое внимание он обратил на фасады жилых домов, расположенных вдоль основных магистралей, нацелил на организацию реконструкции данных городских сооружений.



«Если мы стремимся улучшить внешний вид наших городов, хотим видеть населённые пункты современными и красивыми, надо вкладывать средства. Над архитектурным обликом необходимо работать. В областном центре убираем рекламу, ларьки с «красной линии» – молодцы. Но делать это надо так, что не разрушать бизнес», - резюмировал Иван Белозерцев.



Также он напомнил о своём поручении, касающемся организации работы по оснащению подсветкой городских объектов, призвал более интенсивно работать в этом направлении.

Новость: Правительство Пензенской области 20 февраля 2017