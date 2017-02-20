В Кузнецком музыкальном колледже по благословению епископа Кузнецкого и Никольского Нестора состоялся Первый форум учащихся воскресных школ Кузнецкой епархии.

Более шестидесяти юношей и девушек представляли свои школы: воскресную школу «Божий улей» Воскресенской церкви и воскресную школу «Ковчег» при соборе Воскресения Христова г. Никольска, воскресную группу при храме святителя Николая Чудотворца р. п. Неверкино, воскресную школу при Михайло-Архангельской церкви п. Евлашево, воскресную школу «Радуга» Николо-Покровского храма и воскресную школу при Вознесенском кафедральном соборе г. Кузнецка.

Ребят и взрослых поприветствовал руководитель епархиального отдела религиозного образования и катехизации иерей Алексий Родионов. Он обратил внимание на то, что молодежному форуму предшествовал праздник Сретения Господня, и сейчас им тоже предстоит встреча – с новыми людьми, новыми впечатлениями.

К собравшимся обратился епископ Кузнецкий и Никольский Нестор. Владыка выразил радость от встречи с православными молодыми людьми, пожелал им за время форума подняться на ступеньку выше в своем духовном развитии, получить новые знания, умения, поделиться с другими тем, что умеют сами.