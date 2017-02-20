|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
При покупке молочной продукции покупатель вправе потребовать от продавца наличие результатов экспертизы
Сегодня в Пензе
|
Инспекторами отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в городе Кузнецке и Кузнецком районе проводятся рейдовые мероприятия на рынках, ярмарках и в местах несанкционированной торговли с целью выявления граждан, осуществляющих оборот животноводческой продукции с нарушением требований ветеринарного законодательства Российской Федерации. Так, в феврале текущего года выявлены физические лица, реализующие творог и сметану домашнего изготовления без ветеринарных сопроводительных документов. Тем самым они нарушили ветеринарные санитарные правила реализации продуктов животноводства. Все молоко и молочная продукция должны быть получены от здоровых животных в хозяйствах, благополучных по инфекционным болезням, согласно действующим ветеринарным и санитарным правилам. При покупке молочной продукции покупатель вправе потребовать от продавца наличие результатов экспертизы и ветеринарно-сопроводительные документы, которые гарантируют безопасность продукции. По итогам контрольно-надзорных мероприятий в отношении физических лиц составлены протоколы по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ, наложены штрафные санкции по 500 рублей. Проведена разъяснительная работа с гражданами о правилах реализации продукции с личного подворья.
Инспекторами отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в городе Кузнецке и Кузнецком районе проводятся рейдовые мероприятия на рынках, ярмарках и в местах несанкционированной торговли с целью выявления граждан, осуществляющих оборот животноводческой продукции с нарушением требований ветеринарного законодательства Российской Федерации.
Так, в феврале текущего года выявлены физические лица, реализующие творог и сметану домашнего изготовления без ветеринарных сопроводительных документов. Тем самым они нарушили ветеринарные санитарные правила реализации продуктов животноводства.
Все молоко и молочная продукция должны быть получены от здоровых животных в хозяйствах, благополучных по инфекционным болезням, согласно действующим ветеринарным и санитарным правилам.
При покупке молочной продукции покупатель вправе потребовать от продавца наличие результатов экспертизы и ветеринарно-сопроводительные документы, которые гарантируют безопасность продукции.
По итогам контрольно-надзорных мероприятий в отношении физических лиц составлены протоколы по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ, наложены штрафные санкции по 500 рублей. Проведена разъяснительная работа с гражданами о правилах реализации продукции с личного подворья.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 20 февраля 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru