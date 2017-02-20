Инспекторами отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в городе Кузнецке и Кузнецком районе проводятся рейдовые мероприятия на рынках, ярмарках и в местах несанкционированной торговли с целью выявления граждан, осуществляющих оборот животноводческой продукции с нарушением требований ветеринарного законодательства Российской Федерации.

Так, в феврале текущего года выявлены физические лица, реализующие творог и сметану домашнего изготовления без ветеринарных сопроводительных документов. Тем самым они нарушили ветеринарные санитарные правила реализации продуктов животноводства.

Все молоко и молочная продукция должны быть получены от здоровых животных в хозяйствах, благополучных по инфекционным болезням, согласно действующим ветеринарным и санитарным правилам.

При покупке молочной продукции покупатель вправе потребовать от продавца наличие результатов экспертизы и ветеринарно-сопроводительные документы, которые гарантируют безопасность продукции.

По итогам контрольно-надзорных мероприятий в отношении физических лиц составлены протоколы по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ, наложены штрафные санкции по 500 рублей. Проведена разъяснительная работа с гражданами о правилах реализации продукции с личного подворья.