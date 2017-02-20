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На пруду города Спутника состоялись соревнования по зимней рыбалке
Сегодня в Пензе
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На пруду города Спутника состоялись соревнования по зимней рыбалке в рамках спартакиады среди работников строительных и дорожных компаний Пензенской области. На соревнования собрались бывалые рыбаки – все были хорошо экипированы в специальную одежду и обувь. Так что крепкий мороз с утра их не испугал, тем более к окончанию соревнований было уже тепло. Рыбаков-любителей приветствовал исполнительный директор Союза пензенских строителей Виктор Галкин. Он пожелал всем участникам хорошего улова и отличного настроения. В этом году инициативу Союза строителей провести зимнюю рыбалку охотно поддержали руководители предприятий «Строймаркет» и «Автодорога». Здорово помог в организации этих соревнований и строительный холдинг «Термодом»: его представители организовали место для рыбалки, сварили аппетитную уху, заварили горячий чай. Все участники были очень довольны рыбалкой, и даже те, кто ничего не поймал, отлично провели время. Победителям вручили медали, Дипломы победителей и подарочные сертификаты рыболовно-охотничьего магазина "Троофеи Авалона". Всем участникам вручены Благодарственные письма Союза строителей.
На пруду города Спутника состоялись соревнования по зимней рыбалке в рамках спартакиады среди работников строительных и дорожных компаний Пензенской области.
На соревнования собрались бывалые рыбаки – все были хорошо экипированы в специальную одежду и обувь. Так что крепкий мороз с утра их не испугал, тем более к окончанию соревнований было уже тепло.
Рыбаков-любителей приветствовал исполнительный директор Союза пензенских строителей Виктор Галкин. Он пожелал всем участникам хорошего улова и отличного настроения.
В этом году инициативу Союза строителей провести зимнюю рыбалку охотно поддержали руководители предприятий «Строймаркет» и «Автодорога». Здорово помог в организации этих соревнований и строительный холдинг «Термодом»: его представители организовали место для рыбалки, сварили аппетитную уху, заварили горячий чай. Все участники были очень довольны рыбалкой, и даже те, кто ничего не поймал, отлично провели время.
Победителям вручили медали, Дипломы победителей и подарочные сертификаты рыболовно-охотничьего магазина "Троофеи Авалона". Всем участникам вручены Благодарственные письма Союза строителей.
Новость: Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области 20 февраля 2017
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