На пруду города Спутника состоялись соревнования по зимней рыбалке в рамках спартакиады среди работников строительных и дорожных компаний Пензенской области.

На соревнования собрались бывалые рыбаки – все были хорошо экипированы в специальную одежду и обувь. Так что крепкий мороз с утра их не испугал, тем более к окончанию соревнований было уже тепло.

Рыбаков-любителей приветствовал исполнительный директор Союза пензенских строителей Виктор Галкин. Он пожелал всем участникам хорошего улова и отличного настроения.

В этом году инициативу Союза строителей провести зимнюю рыбалку охотно поддержали руководители предприятий «Строймаркет» и «Автодорога». Здорово помог в организации этих соревнований и строительный холдинг «Термодом»: его представители организовали место для рыбалки, сварили аппетитную уху, заварили горячий чай. Все участники были очень довольны рыбалкой, и даже те, кто ничего не поймал, отлично провели время.

Победителям вручили медали, Дипломы победителей и подарочные сертификаты рыболовно-охотничьего магазина "Троофеи Авалона". Всем участникам вручены Благодарственные письма Союза строителей.