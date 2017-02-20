В Башмаковском и Белинском районах Пензенской области прошли агрономические семинары для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Перед аграриями районов выступили представители областного минсельхоза, банковской сферы, компаний дилеров и поставщиков минеральных удобрений, средств защиты растений, семенного материала.

В преддверии весенней посевной кампании сельхозтоваропроизводители обсудили планы и определили задачи на предстоящий сев. Специалисты регионального минсельхоза подвели итоги растениеводства на территории районов и нацелили аграриев на плодотворную и эффективную работу. Внимание специалистов аграрного ведомства было уделено вопросам работы и обеспеченности семенным материалом, минеральными удобрениями, вопросам наличия необходимой сельхозтехники.

Кроме того, аграрии обсудили важный вопрос мер поддержки АПК в текущем году. В очередной раз внимание было уделено работе нового механизма льготного кредитования для предприятий АПК. Специалисты финансовой службы министерства сельского хозяйства рассказали о действующих и изменившихся мерах поддержки для сельхозтоваропроизводителей. Внимание было уделено и поддержкам, направленным на эффективное развитие малого и среднего агробизнеса.

По итогам встречи аграрии районов получили квалифицированную помощь и консультации.