Губернатор обратил внимание на необходимость активизации работы по подготовке к весенним полевым работам.

Планы на предстоящую посевную кампанию обсудили в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 20 февраля 2017 года.

В 2017 году в Пензенской области планируется увеличить посевные площади на 30,9 тысяч гектаров, из которых под зерновые культуры будет использовано порядка 22 тысяч гектаров.

В настоящее время в каждом районе с сельхозтоваропроизводителями проходят встречи, в ходе которых уточняются планы на год, рассматриваются проблемные моменты, решаются вопросы с кредитованием, закупкой семенного материала и другими актуальными направлениями деятельности.

Глава региона нацелил руководство министерства сельского хозяйства области и муниципальных районов на тесное взаимодействие с главами сельхозпредприятий и КФХ.

«В 2015 – 2016 годах мы активно работали с аграриями и получили достойный результат – Пензенская область стала одной из лучших по урожайности зерновых. Если мы намерены бороться за хорошие показатели в этом году, нужно заниматься конкретно с каждым хозяйством», – поставил задачу Иван Белозерцев.

«Нет сомнений в том, что крупные компании в состоянии сами себя обеспечить всем необходимым, что они все сделают грамотно и справятся с поставленными задачами. Другим растениеводам, у которых 2 – 3 тысячи гектаров земли, сложнее, но если им оказать содействие, то и они получат высокий урожай», – добавил глава областной исполнительной власти.

Губернатор поручил провести сравнительный анализ итогов работы в 2016 и планов на 2017 год по каждому хозяйству, чтобы была возможность оценить динамику развития.

Одним из немаловажных факторов в структуре поддержки сельхозтоваропроизводителей Иван Белозерцев назвал наличие доступной информации на сайте регионального министерства сельского хозяйства.

«Должна быть представлена полная информация о том, у каких предприятий есть возможности по аренде техники, продаже семян, оказанию услуг в этой сфере», – конкретизировал глава региона.