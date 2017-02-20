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Губернатор обратил внимание на необходимость активизации работы по подготовке к весенним полевым работам
Сегодня в Пензе
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Губернатор обратил внимание на необходимость активизации работы по подготовке к весенним полевым работам. Планы на предстоящую посевную кампанию обсудили в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 20 февраля 2017 года. В 2017 году в Пензенской области планируется увеличить посевные площади на 30,9 тысяч гектаров, из которых под зерновые культуры будет использовано порядка 22 тысяч гектаров. В настоящее время в каждом районе с сельхозтоваропроизводителями проходят встречи, в ходе которых уточняются планы на год, рассматриваются проблемные моменты, решаются вопросы с кредитованием, закупкой семенного материала и другими актуальными направлениями деятельности. Глава региона нацелил руководство министерства сельского хозяйства области и муниципальных районов на тесное взаимодействие с главами сельхозпредприятий и КФХ. «В 2015 – 2016 годах мы активно работали с аграриями и получили достойный результат – Пензенская область стала одной из лучших по урожайности зерновых. Если мы намерены бороться за хорошие показатели в этом году, нужно заниматься конкретно с каждым хозяйством», – поставил задачу Иван Белозерцев. «Нет сомнений в том, что крупные компании в состоянии сами себя обеспечить всем необходимым, что они все сделают грамотно и справятся с поставленными задачами. Другим растениеводам, у которых 2 – 3 тысячи гектаров земли, сложнее, но если им оказать содействие, то и они получат высокий урожай», – добавил глава областной исполнительной власти. Губернатор поручил провести сравнительный анализ итогов работы в 2016 и планов на 2017 год по каждому хозяйству, чтобы была возможность оценить динамику развития. Одним из немаловажных факторов в структуре поддержки сельхозтоваропроизводителей Иван Белозерцев назвал наличие доступной информации на сайте регионального министерства сельского хозяйства. «Должна быть представлена полная информация о том, у каких предприятий есть возможности по аренде техники, продаже семян, оказанию услуг в этой сфере», – конкретизировал глава региона.
Губернатор обратил внимание на необходимость активизации работы по подготовке к весенним полевым работам.
Планы на предстоящую посевную кампанию обсудили в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 20 февраля 2017 года.
В 2017 году в Пензенской области планируется увеличить посевные площади на 30,9 тысяч гектаров, из которых под зерновые культуры будет использовано порядка 22 тысяч гектаров.
В настоящее время в каждом районе с сельхозтоваропроизводителями проходят встречи, в ходе которых уточняются планы на год, рассматриваются проблемные моменты, решаются вопросы с кредитованием, закупкой семенного материала и другими актуальными направлениями деятельности.
Глава региона нацелил руководство министерства сельского хозяйства области и муниципальных районов на тесное взаимодействие с главами сельхозпредприятий и КФХ.
«В 2015 – 2016 годах мы активно работали с аграриями и получили достойный результат – Пензенская область стала одной из лучших по урожайности зерновых. Если мы намерены бороться за хорошие показатели в этом году, нужно заниматься конкретно с каждым хозяйством», – поставил задачу Иван Белозерцев.
«Нет сомнений в том, что крупные компании в состоянии сами себя обеспечить всем необходимым, что они все сделают грамотно и справятся с поставленными задачами. Другим растениеводам, у которых 2 – 3 тысячи гектаров земли, сложнее, но если им оказать содействие, то и они получат высокий урожай», – добавил глава областной исполнительной власти.
Губернатор поручил провести сравнительный анализ итогов работы в 2016 и планов на 2017 год по каждому хозяйству, чтобы была возможность оценить динамику развития.
Одним из немаловажных факторов в структуре поддержки сельхозтоваропроизводителей Иван Белозерцев назвал наличие доступной информации на сайте регионального министерства сельского хозяйства.
«Должна быть представлена полная информация о том, у каких предприятий есть возможности по аренде техники, продаже семян, оказанию услуг в этой сфере», – конкретизировал глава региона.
Новость: Правительство Пензенской области 20 февраля 2017
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