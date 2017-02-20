В Пензе дан старт предварительному голосованию

Решение о старте предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Пензенской области шестого созыва было принято на заседании политсовета Пензенского регионального отделения «Единой России».

Оно состоялось 17 февраля под председательством Секретаря Валерия Лидина. Предварительное голосование в Пензенской области пройдет по самой открытой модели №1, которая дает возможность участия каждого избирателя региона в данной процедуре.

«Единый день предварительного голосования на территории Российской Федерации состоится 28 мая. Депутатов Законодательного Собрания Пензенской области шестого созыва нам предстоит избрать 10 сентября. 18 - по одномандатным избирательным округам и 18 мандатов будут замещаться по итогам голосования за списки политических партий», - отметил Секретарь Пензенского регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин.

Также политсовет сформировал Организационный комитет Пензенского регионального отделения Партии по проведению предварительного голосования в количестве 17 человек. По должности, в его состав вошли Секретарь регионального отделения Валерий Лидин и Руководитель Регионального исполнительного комитета Юрий Дворянинов. Членами Оргкомитета стали представители общественных объединений, СМИ и Регионального координационного совета сторонников партии. Председателем Организационного комитета назначен Валерий Лидин.

Выдвижение участников предварительного голосования начнется 27 февраля и завершится 27 апреля. Стать кандидатом в депутаты Законодательного Собрания области от "Единой России" может любой беспартийный совершеннолетний житель региона, избирательные права которого не ограничены законом.

Пакет документов принимается в оргкомитете предварительного голосования, расположенном по адресу: г.Пенза, улица Гладкова, 16, с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней (перерыв на обед с 13.00 до 14. 00).

Вся информация о выдвижении и регистрации кандидатов, местах проведения встреч и дебатах будет размещаться на сайте регионального отделения партии и специальной страничке федерального интернет-проекта предварительного голосования.