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Профилактическое мероприятие «Пешеходный переход» проходит на территории Пензы и области
Сегодня в Пензе
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В рамках данного мероприятия основное внимание сотрудников Госавтоинспекции направлено на пресечение нарушений правил проезда пешеходных переходов. «Уважаемые водители, помните, что если впереди пешеходный переход и перед ним остановился другой автомобиль, вы можете проехать только после того, как убедитесь, что перед остановившимся автомобилем нет пешеходов. Это очень важно, поскольку значительная часть ДТП на пешеходных переходах происходит из-за того, что водитель не успевает увидеть пешехода, заслоненного остановившимся транспортным средством», - отметили в Управлении ГИБДД УМВД РФ по Пензенской области. Госавтоинспекция напоминает, что за не предоставление преимущества в движении пешеходам предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1500 рублей.
В рамках данного мероприятия основное внимание сотрудников Госавтоинспекции направлено на пресечение нарушений правил проезда пешеходных переходов.
«Уважаемые водители, помните, что если впереди пешеходный переход и перед ним остановился другой автомобиль, вы можете проехать только после того, как убедитесь, что перед остановившимся автомобилем нет пешеходов. Это очень важно, поскольку значительная часть ДТП на пешеходных переходах происходит из-за того, что водитель не успевает увидеть пешехода, заслоненного остановившимся транспортным средством», - отметили в Управлении ГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.
Госавтоинспекция напоминает, что за не предоставление преимущества в движении пешеходам предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1500 рублей.
Новость: Правительство Пензенской области 20 февраля 2017
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