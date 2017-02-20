Более 140 спортсменов из Пензы и районов области приняли участие в соревнованиях памяти Олега Кузьминова

Ежегодные лыжные гонки памяти кандидата в мастера спорта, выпускника Пензенского высшего артиллерийского инженерного училища Олега Кузьминова прошли в воскресенье, 19 февраля, на стадионе «Снежинка».

В соревнованиях приняли участие более 140 спортсменов из Пензы и районов области. Длина трассы составила 3 км для юниоров и девушек и 5 км - для мужчин.

Среди девушек в разных возрастных группах лучшими стали Диана Бирина (ДЮСШ г. Никольск), Валерия Шарова (ДЮСШ 4 г. Пенза) и Дарья Ключникова (ДЮСШ 2 г. Кузнецк).

В мужских группах первыми финишировали Александр Осипов (ДЮСШ 4 г. Пенза), Евгений Портнов (ПГУ), Виктор Полонский ("Рубин" г. Кузнецк) и Артем Чечерин (ДЮСШ 4 г. Пенза).

В состязании среди ветеранов первое место занял призер чемпионатов мира по лыжным гонкам Сергей Полонский.