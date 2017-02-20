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Более 140 спортсменов из Пензы и районов области приняли участие в соревнованиях памяти Олега Кузьминова
Сегодня в Пензе
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Ежегодные лыжные гонки памяти кандидата в мастера спорта, выпускника Пензенского высшего артиллерийского инженерного училища Олега Кузьминова прошли в воскресенье, 19 февраля, на стадионе «Снежинка». В соревнованиях приняли участие более 140 спортсменов из Пензы и районов области. Длина трассы составила 3 км для юниоров и девушек и 5 км - для мужчин. Среди девушек в разных возрастных группах лучшими стали Диана Бирина (ДЮСШ г. Никольск), Валерия Шарова (ДЮСШ 4 г. Пенза) и Дарья Ключникова (ДЮСШ 2 г. Кузнецк). В мужских группах первыми финишировали Александр Осипов (ДЮСШ 4 г. Пенза), Евгений Портнов (ПГУ), Виктор Полонский ("Рубин" г. Кузнецк) и Артем Чечерин (ДЮСШ 4 г. Пенза). В состязании среди ветеранов первое место занял призер чемпионатов мира по лыжным гонкам Сергей Полонский.
Ежегодные лыжные гонки памяти кандидата в мастера спорта, выпускника Пензенского высшего артиллерийского инженерного училища Олега Кузьминова прошли в воскресенье, 19 февраля, на стадионе «Снежинка».
В соревнованиях приняли участие более 140 спортсменов из Пензы и районов области. Длина трассы составила 3 км для юниоров и девушек и 5 км - для мужчин.
Среди девушек в разных возрастных группах лучшими стали Диана Бирина (ДЮСШ г. Никольск), Валерия Шарова (ДЮСШ 4 г. Пенза) и Дарья Ключникова (ДЮСШ 2 г. Кузнецк).
В мужских группах первыми финишировали Александр Осипов (ДЮСШ 4 г. Пенза), Евгений Портнов (ПГУ), Виктор Полонский ("Рубин" г. Кузнецк) и Артем Чечерин (ДЮСШ 4 г. Пенза).
В состязании среди ветеранов первое место занял призер чемпионатов мира по лыжным гонкам Сергей Полонский.
Новость: Правительство Пензенской области 20 февраля 2017
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