Незаконная добыча двух лосей выявлена в Каменском районе

В минувшие выходные работниками охотничьего хозяйства и полиции выявлена незаконная добыча двух лосей в Каменском районе. По данному факту органами полиции проводится проверка на предмет возбуждения уголовного дела. В соответствии с действующим законодательством за незаконную добычу двух лосей предусмотрена уголовная ответственность и возмещение иска причиненному животному миру в размере до 400 тысяч рублей. Новость: Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области 20 февраля 2017