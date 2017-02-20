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Что должны знать владельцы земельных участков в Пензенской области, не являющиеся собственниками?
Сегодня в Пензе
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В первую очередь, необходимо использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель в соответствии с разрешёнными для использования способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. Владелец земельного участка должен сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные законодательством. Также не нужно забыть: проводить мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и других природных ресурсов, соблюдать меры пожарной безопасности; своевременно приступить к использованию земельных участков в случаях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены договорами; своевременно производить платежи за землю; соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других правил и нормативов; не допускать загрязнение, деградацию и ухудшение плодородия почв на землях соответствующих категорий; выполнять требования, предусмотренные федеральным законодательством.
В первую очередь, необходимо использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель в соответствии с разрешёнными для использования способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.
Владелец земельного участка должен сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные законодательством.
Также не нужно забыть:
проводить мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и других природных ресурсов, соблюдать меры пожарной безопасности;
своевременно приступить к использованию земельных участков в случаях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены договорами;
своевременно производить платежи за землю;
соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других правил и нормативов;
не допускать загрязнение, деградацию и ухудшение плодородия почв на землях соответствующих категорий;
выполнять требования, предусмотренные федеральным законодательством.
Новость: Дмитрий Раткин 20 февраля 2017
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