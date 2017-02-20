Что должны знать владельцы земельных участков в Пензенской области, не являющиеся собственниками?

В первую очередь, необходимо использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель в соответствии с разрешёнными для использования способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.

Владелец земельного участка должен сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные законодательством.

Также не нужно забыть:

проводить мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и других природных ресурсов, соблюдать меры пожарной безопасности;

своевременно приступить к использованию земельных участков в случаях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены договорами;

своевременно производить платежи за землю;

соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других правил и нормативов;

не допускать загрязнение, деградацию и ухудшение плодородия почв на землях соответствующих категорий;

выполнять требования, предусмотренные федеральным законодательством.