«Эко Этно». Такое название получила выставка художника Сергея Уварова, которая открылась в картинной галерее имени Савицкого. В ней заявлены две главные темы: природы – эко – и самой техники – этнофутуристического направления в живописи.

«Я попытался современным языком говорить о современных темах, которые волнуют многих. Так к приставке «Эко» добавилось еще и «Этно». Я стараюсь находить новые материалы, экспериментирую», – рассказал член союза художников России, автор выставки Сергей Уваров.

Художественную фантазию Сергея Уварова на холсте сопровождают природные материалы, металлические и стеклянные элементы. Всего в экспозиции – более 50 картин. Написаны они под впечатлением от творческих симпозиумов, которые автор посетил лично в Удмуртии и Финляндии.

«Выставку уже посетили гости разных регионов, на всех она произвела самое сильное впечатление», – подчеркнул директор Пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Работы Сергея Уварова нашли своих поклонников не только в Пензе, но и за пределами региона за необычный творческий подход и философский подтекст. Талант автора неоднократно подтвержден высокими наградами российских и международных конкурсов.