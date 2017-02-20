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Пензенская область занимает 2 место среди регионов ПФО по освещению в СМИ комплекса ГТО
Сегодня в Пензе
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Федеральным оператором Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) составлен рейтинг регионов по внедрению комплекса ГТО. По итогам Пензенская область занимает 10 место среди регионов Российской Федерации и 2 место среди регионов Приволжского федерального округа. В рейтинге по освещению мероприятий внедрения комплекса ГТО в средствах массовой информации Пензенская область занимает 9 место среди регионов Российской Федерации и 3 место среди регионов Приволжского федерального округа.
Федеральным оператором Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) составлен рейтинг регионов по внедрению комплекса ГТО.
По итогам Пензенская область занимает 10 место среди регионов Российской Федерации и 2 место среди регионов Приволжского федерального округа.
В рейтинге по освещению мероприятий внедрения комплекса ГТО в средствах массовой информации Пензенская область занимает 9 место среди регионов Российской Федерации и 3 место среди регионов Приволжского федерального округа.
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 20 февраля 2017
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