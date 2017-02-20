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Печальная статистика
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Печальную статистику озвучил Вице-Губернатор Валерий Савин. В Пензенской области возросло число ДТП с летальным исходом, хотя в целом по России уровень смертности на дорогах, наоборот, снизился.
«В целом по России смертность в результате ДТП сократилась приблизительно на 11% по сравнению с предыдущим годом. А в Пензенской области увеличилась на 2,6%. Хотя число аварий уменьшилось. По итогам прошлого года в регионе более двухсот человек погибли в результате ДТП. Первые месяцы 2017-ого года уже омрачены смертельными происшествиями на дороге. Их число по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло на 23%», — отметил Валерий Александрович в ходе заседания профильной комиссии в Правительстве.
Основные причины трагических аварий — неудовлетворительные дорожные условия и нарушение водителями правил дорожного движения. Чаще всего — это обгон в неположенном месте с выездом на встречную полосу.
Валерий Савин призвал коллег задуматься о мерах профилактики. Что ещё необходимо сделать, чтобы, во-первых, дороги соответствовали требованиям безопасности, а во-вторых, участники дорожного движения соблюдали правила?
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