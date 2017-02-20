Поздравили танцем

Перед зданием Пензенской картинной галереи прошел танцевальный флешмоб. Участники и участницы посвятили его 125-летию музея. Своеобразный подарок за неделю был подготовлен студентами хореографического отделения Пензенского колледжа искусств.

«Мы с ребятами договорились, что они выразят своё отношение к нашему юбилею через своё восприятие, мастерство, талант. Как? В танце. Впервые перед историческим зданием крестьянского поземельного банка, которое было построено в 1912 году, пензенская молодежь покажет этот флешмоб. 125 лет картинной галерее — это возраст юности, устремленности вперед», - отметил Кирилл Застрожный, директор Пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого.

Напомним, что в 2015 году танцевальным флешмобом также была открыта выставка в Музее одной картины.