Эти ребята не понаслышке знают, что такое целина. Каждый из них прошел боевое крещение, когда впервые отправился вожатым в детский лагерь. С тех пор они связали свою судьбу со студенческими отрядами. Одни нашли себя в «Созвездии», другие работают на «Максимум» или поднимаются по «Вертикали».

«Два года назад Владимиром Путиным был подписан указ об учреждении государственного праздника День российских студенческих отрядов. В календаре – это 17 февраля. Второй год в этот день мы официально отмечает свой профессиональный праздник», – рассказал руководитель Пензенского регионального отделения МООО «Российские студенческие отряды» Артем Колобов.

Активисты студотрядов с гордостью называют себя бойцами. А главный атрибут участника студенческого объединения – это бойцовка, специальная куртка со значками, по которым можно узнать, где был активист, чем занимался и чего добился.

«Мы ездили в прошлом году в Кабардинку в морской лагерь, отработали там 4 целины. Со всеми задачами справились, ребятам было очень интересно», – поделилась впечатлением от прошлого сезона активистка отряда «Вертикаль» Валерия Каменщикова.

Несмотря на разгар учебного года, студотрядовцы уже сейчас планируют, куда отправятся этим летом. Конечно, не отдыхать, а работать. С детьми в детском лагере. Но это как раз тот случай, когда работа приносит радость и удовольствие от общения с младшими подопечными.

«До сих пор мы общаемся, контакт не потерян с детьми. В свой адрес получили много слов благодарности от них», – отметил командир студенческого педагогического отряда «Созвездие» Левон Полетаев.

В день праздника работала дискуссионная площадка, где активисты отрядов смогли обсудить актуальные проблемы студенческого движения.