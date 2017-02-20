Евгений, Артём и Антон — три богатыря появились на свет в семье Алексея и Елены Елфимовых из села Пыркино Бессоновского района. Событие грандиозное — как в масштабах всего региона, ведь тройня в области не рождалась уже два года, так и для самой семьи, ведь этого дня счастливые родители ждали долго.

«Я очень счастлива! Для меня это долгожданные дети, поэтому испытываю огромную радость. Знаю, что будет трудно, но я счастлива», — призналась Елена Елфимова.

Радость в кубе для семьи Елфимовых неожиданностью не стала. У старшего брата Алексея — двойняшки! У дяди Елены — тоже двойня.

Теперь родителям Жени, Артёма и Антошки предстоит решать квартирный вопрос: на пятерых — всего 35 квадратных метров.