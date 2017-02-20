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КРАЖА МОБИЛЬНИКА
Сегодня в Пензе
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В одном из пензенских салонов сотовой связи с витрины украли смартфон. Ущерб от проделок вора составил 7000 рублей. По горячим следам полицейские задержали 30-летнего пензенца, у которого проблемы с законом случались и раньше.
«Со слов задержанного преступление он совершил из-за тяжелого материального положения. Похищенный телефон он сдал в ломбард, а вырученные с продажи денежные средства в размере 500 рублей потратил на личные нужды. Сотрудниками полиции телефон был изъят и отправлен на товароведческую экспертизу»,- комментирует Владимир Блясов, заместитель начальника отдела уголовного розыска отдела полиции №5 УМВД России по г. Пензе.
На настоящий момент по факту кражи сотового телефона проводится проверка. За ранее совершенные преступления молодой человек заключён под стражу.
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