Деятельность отдела надзора в области карантина растений в период с 1 по 15 февраля 2017 года

В период с 1 по 15 февраля 2017 года специалистами отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области при вывозе с территории Российской Федерации было досмотрено 84 поддона.

В результате контрольно-надзорных мероприятий установлено, что изделия соответствуют международным требованиям, предъявляемым к древесному упаковочному материалу, и были промаркированы в соответствии с международным стандартом по фитосанитарным мерам МСФМ 15.

Также за указанный период специалистами отдела были досмотрены 7 поддонов, 12 ящиков происхождением из Китая и США. В результате досмотра изделия признаны свободными от карантинных объектов, разрешен выпуск и использование указанной тары.