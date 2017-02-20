Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Понедельник, 20 февраля 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Деятельность отдела надзора в области карантина растений в период с 1 по 15 февраля 2017 года
Сегодня в Пензе
 

В период с 1 по 15 февраля 2017 года специалистами отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области при вывозе с территории Российской Федерации было досмотрено 84 поддона.

В результате контрольно-надзорных мероприятий установлено, что изделия соответствуют международным требованиям, предъявляемым к древесному упаковочному материалу, и были промаркированы в соответствии с международным стандартом по фитосанитарным мерам МСФМ 15.

Также за указанный период специалистами отдела были досмотрены 7 поддонов, 12 ящиков происхождением из Китая и США. В результате досмотра изделия признаны свободными от карантинных объектов, разрешен выпуск и использование указанной тары.

Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 20 февраля 2017
2017-02-20
«IP ORCHESTRA» исполнил рок-хиты в Пензе
 18 февраля оркестр под руководством Игоря Пономаренко выступил в Большом зале Пензенской филармонии
 
2017-02-20
Более 300 мужчин пришли в «День мужского здоровья» на прием к врачам
 Министерство здравоохранения Пензенской области совместно с медицинскими организациями региона продолжает организацию и проведение медицинских субботников
 
2017-02-20
Вадим Муравлев провел еженедельное оперативное совещание с руководителями управляющих компаний и коммунальных служб
 В ходе совещания обсуждались вопросы санитарного содержания и благоустройства подведомственных территорий в зимний период
 
2017-02-20
Чистота и порядок должны быть в каждом районе
 Административной комиссией Октябрьского района проведен рейд по выявлению нарушений Правил благоустройства
 
2017-02-20
Земледелие как отрасль хозяйственной деятельности человека возникла тысячи лет назад
 О мерах ответственности за нарушение требований земельного законодательства РФ
 
2017-02-20
Виктор Кувайцев принял участие во встрече с матерями военнослужащих
 Светлую память воинов-пензенцев, не вернувшихся со службы домой, почтили минутой молчания
 
2017-02-20
МУП «Пензадормост» продолжает работы по вывозу снега
 Очистка тротуаров от наледи в микрорайоне Терновка
 
2017-02-20
Определен победитель первенства Пензенской области по мини-футболу среди детских команд
 Мини-футбольная команда «Сенсор-05» (г. Заречный) заняла первое место
 
2017-02-20
На территории города Пензы установят памятник Маме
 По словам Ивана Белозерцева, появление такого социально значимого объекта будет способствовать популяризации идей материнства
 
2017-02-20
Пензенец с маленьким ребенком обокрал магазин
Злоумышленник наворовал сигарет на девять тысяч рублей
 
2017-02-20
Пензенская команда юных теннисистов заняла второе место на первенстве России
 Соперниками наших ребят в финале стала команда Московской области
 
2017-02-20
Деятельность отдела надзора в области карантина растений в период с 1 по 15 февраля 2017 года
 Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует
 
2017-02-20
КРАЖА МОБИЛЬНИКА
В Пензе задержан мужчина, укравший смартфон в салоне сотовой связи
 
2017-02-20
Радость в кубе!
В Пензенской области впервые за два года на свет появилась тройня
 
2017-02-20
День российских студенческих отрядов
«Студотрядовцы» отметили профессиональный праздник
 

Новости партнеров
 
На сайте: 28ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru