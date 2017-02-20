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Деятельность отдела надзора в области карантина растений в период с 1 по 15 февраля 2017 года
Сегодня в Пензе
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В период с 1 по 15 февраля 2017 года специалистами отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области при вывозе с территории Российской Федерации было досмотрено 84 поддона. В результате контрольно-надзорных мероприятий установлено, что изделия соответствуют международным требованиям, предъявляемым к древесному упаковочному материалу, и были промаркированы в соответствии с международным стандартом по фитосанитарным мерам МСФМ 15. Также за указанный период специалистами отдела были досмотрены 7 поддонов, 12 ящиков происхождением из Китая и США. В результате досмотра изделия признаны свободными от карантинных объектов, разрешен выпуск и использование указанной тары.
В период с 1 по 15 февраля 2017 года специалистами отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области при вывозе с территории Российской Федерации было досмотрено 84 поддона.
В результате контрольно-надзорных мероприятий установлено, что изделия соответствуют международным требованиям, предъявляемым к древесному упаковочному материалу, и были промаркированы в соответствии с международным стандартом по фитосанитарным мерам МСФМ 15.
Также за указанный период специалистами отдела были досмотрены 7 поддонов, 12 ящиков происхождением из Китая и США. В результате досмотра изделия признаны свободными от карантинных объектов, разрешен выпуск и использование указанной тары.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 20 февраля 2017
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