Пензенская команда юных теннисистов заняла второе место на первенстве России

Команда юношей Пензенской области до 13 лет в составе Руслана Тюкаева (д.р. 08.06.2005), Никиты Бодина (д.р. 05.05.2005) и Александра Кочеткова (д.р. 17.08.2006) заняла второе место на командном первенстве России среди юношей и девушек до 13 лет.

Первенство проходило в Тольятти с 14 по 19 февраля 2017 года.

На турнире команда Пензенской области была второй сеяной по классификационным очкам РТТ.

На групповом этапе пензенские спортсмены одолели команды Ханты-Мансийского автономного округа, Краснодарского края и Тульской области.

В финальном этапе в первом круге наши ребята встречались с игроками из Республики Мордовия (первый круг) и с командой Санкт-Петербурга (полуфинал). Обе встречи наша команда выиграла 2:0 и прошла в финал соревнований.

Соперниками наших ребят в финале стала команда Московской области. Одолеть первых сеяных соревнований пензенской команде не удалось.

Второй год подряд команда пензенской области становится серебряным призером командного первенства России среди юношей до 13 лет. В прошлом году наша команда в составе Руслана Тюкаева (д.р. 08.06.2005), Ивана Гребенникова (д.р. 29.12.2004) и Никиты Бодина (д.р. 05.05.2005) также дошла до финала соревнований, но победить команду из Москва не удалось.

В 2017 году Тюкаев Руслан вошел в состав сборной команды России в возрастной категории «до 13 лет».