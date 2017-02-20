Пензенец с маленьким ребенком обокрал магазин

В объективах видеокамер одного из пензенских магазинов оказался мужчина с маленьким ребенком. В торговую точку пензенца привела корыстная и незаконная цель. А сынишку он взял, видимо, для прикрытия.

«В дежурную часть отдела полиции №2 обратилась представитель одного из пензенских магазинов. Она рассказала что какой-то мужчина украл несколько блоков сигарет с прилавка торговой точки. Также в момент преступления рядом с мужчиной находился малолетний ребенок», - отметила Кудимова Ирина, начальник отдела дознания отдела полиции №2 УМВД России по г. Пензе.

Не сильная тяга к курению, а, по словам подозреваемого, тяжелая жизнь толкнула мужчину на преступление. Как говорит сам злоумышленник, он и его жена давно нигде не работают, вот и решился. Награбленное он просто продавал случайным прохожим.

«Общий материальный ущерб от преступления подозреваемого составил около девяти тысяч рублей», - добавила Ирина Кудимова

Стоит отметить, что магазин мужчине до того понравился, что устоять от повторной кражи он просто не смог. Набрав еще пару блоков сигарет, у мужчины настолько выросла самооценка, что он даже начал здороваться с окружающими. Но его радость длилась не долго.

«Возбуждены уголовные дела, предусмотренные статьей 158 УК РФ «Кража», - подчеркнула Ирина Кудимова

Теперь мужчине грозит два года за решеткой, а пока с него взяли подписку о невыезде из города.